Листают страницы, как iPad: каждый четвертый ученик начальной школы в Великобритании не умеет пользоваться книгами

В Великобритании каждый четвёртый ученик начальной школы не умеет пользоваться книгами. Дети пытаются листать страницы, касаясь их, как на телефоне или планшете. Более того, такое же количество школьников этого возраста не умеет пользоваться туалетом, треть одеваться, держать карандаш или сосчитать до десяти.

Учителя начальных классов жалуются на то, что им приходится работать "нянькой" тем ученикам, которые не обладают базовыми навыками, передает Daily Mail. В то же время, по результатам проведенного исследования, только 16% опрошенных родителей считают, что они ответственны за обучение своих детей, как пользоваться книгами, и только половина такого же мнения о приучении к туалету.

"Наши дети на уроке смогут показать вам, как пользоваться мобильным телефоном, как пользоваться планшетом. Я не уверен, что некоторые из них знают, как держать книгу, а как страницы пролистываются, но они точно могут показать вам, как пользоваться телефоном и планшетом" , – отметил один из педагогов.

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Другой учитель подтвердил слова коллеги и сказал, что если перед детьми положить гаджет, они смогут что-то показать. Однако, если дать ученикам настольную игру или хулахуп, они не будут знать, что с этим делать.

Одна из исследовательниц Фелисити Гиллеспи рассказала, что педагогам приходится тратить в среднем 2,5 часа в день на помощь ученикам. Поэтому, по ее словам, страдают другие дети теряя возможность получить необходимые знания.

Напомним, в Англии школьники начальных классов ходят в подгузниках, а педагоги должны их менять, тратя на это около 5 часов в неделю. Поэтому ученики, требующие дополнительного внимания, не получают его, а учителя не имеют времени на проведение уроков.

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