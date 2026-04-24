Лицеи в Украине будут работать по обновленным правилам: что изменится с 1 сентября

В Украине меняют правила работы лицеев, они станут заведениями с четким академическим профилем и новыми подходами к обучению. Изменения являются частью реформы "Новая украинская школа" и будут вводиться постепенно.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерство образования и науки Украины. Новое положение о лицеях уже утвердило правительство.

Лицеи станут академическими

Согласно новым правилам, лицеи будут иметь исключительно академическое направление. Начальные и базовые классы смогут оставаться только в виде исключения – если это отдельно решит основатель заведения.

Реформа предусматривает переход на трехлетнее профильное среднее образование. Внедрение будет поэтапным: с 1 сентября 2026 года новые правила начнут действовать в 150 пилотных лицеях, а с 2027 года — по всей стране.

Несколько профилей и выбор для учеников

В каждом лицее должно быть как минимум три профиля обучения. Они будут охватывать различные направления – естественно-математический, языково-литературный и социально-гуманитарный.

Если лицей является единственным в громаде, он должен предложить хотя бы по одному профилю по каждому направлению.

Ученики смогут самостоятельно выбирать профиль и формировать собственную образовательную траекторию. Также предусмотрена возможность изменить направление обучения — по заявлению и после консультации.

Новые форматы обучения

Лицеи получат больше гибкости в организации обучения. В частности, можно будет создавать межклассные группы, благодаря которым можно будет внедрять углубленное изучение предметов, менять форматы занятий и внедрять проектное обучение.

Формат образовательного процесса будет зависеть и от ситуации с безопасностью – с учетом наличия укрытий и условий в регионе.

Система оценивания и поступление

Учреждения смогут сами выбирать систему оценивания: или "зачтено/не зачтено", или уровневую, или традиционную 12-балльную шкалу. Если используется собственная система, лицей должен прописать, как переводить оценки в стандартную.

Поступление в 10 класс будет происходить на конкурсной основе только тогда, когда заявлений больше, чем мест. Правила конкурса лицей устанавливает сам и обязан заранее их обнародовать.

Сотрудничество и новые возможности

Лицеи смогут активнее сотрудничать с университетами и другими образовательными учреждениями для расширения образовательных возможностей учащихся. Также в их структуре могут создавать специальные ячейки для преподавания предмета "Защита Украины".

В Министерстве отмечают, что эти изменения должны сделать старшую школу более гибкой и ориентированной на выбор учеников.

Как сообщал OBOZ.UA, МОН определило первые 79 лицеев для реформы старшей школы. В перечень вошли лицеи из 23 областей Украины и Киева. Среди них есть учебные заведения различной проектной мощности, очные и дистанционные, из городской и сельской местности, с различными профилями, а также заведение с языком обучения национальных меньшинств.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!