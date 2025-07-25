Литва может отказаться от русского языка как второго иностранного в школах: количество желающих его изучать резко упало

Литва может отказаться от русского языка как второго иностранного в школах. Поэтому будут проведены обсуждения с Комитетом Сейма по вопросам образования и науки, а также с общественностью.

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Об этом сообщает LRT со ссылкой на чиновников и законодателей в сфере образования. Такое решение было принято из-за уменьшения количества школьников, которые выбирают русский язык, как второй иностранный.

Так, по данным Министерства образования Литвы, процент учащихся шестого класса, которые выбирают русский язык как второй иностранный, резко снизился за последние годы: с 81,7% в 2014-2015 учебном году до 43,5% в 2024-2025-м.

В то же время, решение об отмене должно учитывать наличие квалифицированных учителей альтернативных языков, заявили в ведомстве. Там отметили, что сейчас подавляющее большинство это преподаватели немецкого и французского языков, тогда как не хватает педагогов испанского.

Кроме того, учебная программа предусматривает обязательное изучение второго иностранного языка, поэтому изъятие русского будет предусматривать замену на преподавание другого языка.

Член Комитета Сейма по вопросам образования и науки Дарюс Якавичюс предложил, чтобы изменение вступило в силу в сентябре 2026 года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 29% украинцев поддержали изучение русского языка в школах.

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