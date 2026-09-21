Лучшая учительница мира приехала в Украину: кто такая сестра Зеф, которая основала собственную школу в 13 лет. Фото и видео

Украинские педагоги пообщались с лауреатом международной премии Global Teacher Prize 2023 — сестрой Зеф из Пакистана. Во время встречи учителя смогли узнать о ее профессиональном пути, трудностях работы и источниках вдохновения, которые помогают ей не терять веру в свою миссию даже в самые тяжелые времена.

Руководитель управления развития образования Львовского городского совета Олеся Мандзюк подчеркнула важность таких встреч. По ее словам, необходимо не просто заявлять о ценности учительской профессии, а создавать реальные возможности услышать живое свидетельство педагога, который, несмотря на все трудности, продолжает свое дело и готов поделиться опытом, сообщает ЛМР.

Основательница образовательной организации Освитория Зоя Литвин отметила, что интерес учителей к глобальным образовательным процессам свидетельствует об их готовности смотреть дальше кризисного менеджмента, в котором страна находится с 2022 года. По ее словам, украинские педагоги должны быть частью глобального образовательного сообщества, поскольку детям предстоит решать мировые вызовы.

"Сестра Зеф приехала в Украину с огромным энтузиазмом, несмотря на самую сложную в моей жизни визу, ужасную логистику и задержку на границе нашими таможенниками на 8 часов. Ведь для нее важно быть там, где дети продолжают учиться, а учителя – преподавать, несмотря на войну. Я поражена тем, насколько искренна эта сильная женщина, поддержавшая украинских учителей и словом, и делом. Сестра Зеф всех нас очень вдохновила и пообещала быть голосом украинских учителей на самых влиятельных образовательных и гуманитарных площадках мира. Теперь у нее есть на это моральное право – ведь она побывала в наших школах лично и почувствовала, как это – сохранять самообладание и обеспечивать образование для детей, несмотря ни на что", – написала Литвин.

Сестра Зеф поделилась, что взволнована возможностью общаться с украинскими коллегами, которые вдохновляют ее каждый день. Она отметила, что украинские учителя являются примером мужества для всего мира, ведь продолжают свою работу и меняют реальность даже в самые сложные для страны времена. По ее словам, на конференциях и образовательных площадках по всему миру говорят о мужестве украинских учителей и надежде, которую они дарят детям, даже находясь в укрытиях.

Учительница подчеркнула солидарность педагогов, несмотря на сложные условия работы в разных странах. Она подчеркнула, что образование дарит надежду и является единственным путем к будущему и миру.

Кто такая сестра Зеф

Пакистанка Сестра Зеф, которая начала работать еще в 13 лет, чтобы учиться сама и помогать другим. Она открыла собственную школу во дворе своего дома и предлагала обучение детям, чтобы набрать учеников. Женщина продолжала работать, давая частные уроки, чтобы войти в историю будущего. В частности, она проводила занятия по 4 часа днем и 4 часа ночью. Педагог читала газеты и слушала новости на английском языке, чтобы улучшить свои знания и разговорные навыки.

Сегодня она имеет более 26 лет опыта и славится как эксперт по вопросам женского образования, лидер в области расширения прав и защиты окружающей среды, защитница прав детей, международный спикер и лидер сообщества, а также писательница. Зеф также основала и возглавляет Министерство воскресных школ ZWEE и Zeph.

Педагог удостоена наград за выдающиеся достижения от Министерства вечной жизни Пакистана International и премии Bioneers Change Makers Award. В частности, телеканал Channel News Asia Singapore снял фильм "Полет соколов", чтобы осветить жизнь и работу учительницы. Стоит отметить, что фильм получил золотую медаль Нью-Йоркского кинофестиваля в 2016 году, была удостоена золотой медали в номинации "Книга человечности" от организации "Кар-Э-Хайр" (Pakistan) в 2021 году и получила признание за выдающиеся достижения от Церкви Победы Пакистана в 2021 году.

Лучшая учительница планеты-2023 в 2006 году пережила нападение вооруженных людей на дом своей сестры. Это произошло из-за того, что она обучала девочек в своем селе. Женщине пришлось покинуть деревню вместе с семьей, а вернувшись через полгода, она решила продолжить обучение своих учеников.

В 2010 году она получила свою первую степень магистра в Университете Пенджаба по политологии и к тому времени преподавала более чем 100 студентам. Зеф использовала современные технологии, чтобы учиться и делиться знаниями со своими учениками.

Не имея никакой формальной подготовки в сфере ИТ, лауреат премии Global Teacher Prize сделала Google своим источником образования, выиграла премию Lynn Syms Global Prize 2014 и купила небольшой участок земли, где по утрам бесплатно обучает женщин, а вечером — студентов, многие из которых вместе с ней стали учителями-волонтерами.

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