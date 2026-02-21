Лучшая учительница Украины 2024 объяснила, почему дети считают клеточки в тетради: это формирует важные навыки

Детям стоит считать клеточки в тетради, ведь это помогает упорядочить записи, лучше в них ориентироваться, развивает чувство пространства и умение прогнозировать результат следующих действий. На этом отмечает учительница начальных классов и победительница Global Teacher Prize Ukraine-2024 Леся Павлюк.

Видео дня

По ее словам, в первых классах дети часто ошибаются в подсчетах, поэтому предпочтение лучше отдавать содержанию написанного, чем количеству пропущенных клеточек. Об этом педагог рассказала в интервью медиа НУШ.

"Клеточки мы считаем. Это позволяет ребенку упорядочить записи в тетради, помогает лучше в ней ориентироваться, развивает чувство пространства и умение прогнозировать результат следующих действий. Если клеточки помогают сформировать такие навыки, то зачем отказываться от такого инструмента? Во время первого цикла начального образования (1-2 классы) дети часто ошибаются в таких подсчетах, поэтому драмы мы точно не устраиваем. В таких случаях предпочтение отдаю содержанию написанного, чем количеству пропущенных клеточек", – объясняет Павлюк.

Она добавляет, что все же учитывает отступления, например, перед началом записи или во время проверки работы. Педагог отмечает, что пытается объяснять детям лично, как лучше писать в тетради. В противном случае может добавить комментарий к работе.

Учительница также рассказала, что не ругает детей за ошибки или их исправления, а наоборот говорит, что они полезны и учат школьников. Павлюк отмечает, что важно, чтобы дети не зарисовывали ошибки или не портили целую работу. Кроме того, она против использования корректора учениками начальных классов, но они могут писать ручкой-стирачкой. Педагог также поделилась, что чаще всего работы проверяет ручкой с зеленой пастой.

"Уже около 10 лет проверяю работы ручкой с зеленой пастой. Иногда могу использовать оранжевую, синюю или розовую. Такие изменения способствуют привлечению большего внимания детей к тому, что я им написала. А еще помогают избегать формирования устойчивого отношения к ручке конкретного цвета", – сказала Павлюк.

Читайте также на OBOZ.UA объяснения учительницы начальных классов относительно требований детей к работе в тетради.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинская учительница начальных классов Татьяна Гребенюк обратилась к своим коллегам с просьбой перестать заставлять детей считать клеточки в тетрадях. Она отметила, что некоторые педагоги даже занижают оценки за то, что школьник неправильно отступил во время написания классной или домашней работы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!