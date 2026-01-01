'Лучше бы научили менять розетку и чинить кран, чем вышивать крестиком'. Украинцы предложили изменить уроки труда в школе

Украинка Ирина Лещинская подняла тему проведения уроков трудового обучения в школах. Так, она отметила, что лучше бы девушек учили менять розетку и чинить кран, чем вышивать крестиком.

Об этом Лещинская написала в заметке в Threads, которая набрала почти 140 тысяч просмотров. Украинцы живо присоединились к обсуждению, согласились с женщиной и предложили изменить трудовое обучение в школах.

"Лучше бы меня в школе на трудовом обучении учили шпаклевать стены, менять розетку и чинить кран, а не вышивать крестиком", – написала Лещинская.

Пользователи соцсети добавляли, что действительно имели подобные уроки труда, однако в 90-е такое было почти во всех учебных заведениях. В частности, сетовали на раздел кулинарии, когда девочкам нужно было готовить, после чего блюда ели ребята и оценивали кулинарные способности школьниц. Большинство подчеркнуло, что готовить научились от мамы, а навыки вышивания или шитья фартуков так и не пригодились в жизни.

"А кулинария на работе? Поделили на две команды: девочки готовят обед, приходят ребята, все едят, ребята выставляют оценки".

"Мне никогда не приходилось что-то срочно вышить в час ночи, не было такой необходимости. А вот пробки менять среди ночи была потребность. Хотела бы иметь такие базовые технические знания. А еще я бы хотела научиться силиконить швы".

"Нам еще в школе показывали, где наше место и какое наше предназначение, – делать бутерброды и в тишине вышивать. Грустно!"

"Согласна. Потому что навык шить фартук вообще не в тему жизни".

А кто-то рассказал о неутешительном опыте на уроках труда, когда пришлось делать платье из мусорного пакета или бутерброды в виде головы собаки.

"У нас и этого не было. В 7-м классе заставили сделать себе "платье" из мусорного пакета, еще и пройтись перед мальчиками типа фэшн-показ. Угадайте, у кого было 2 в табеле, потому что с тех пор на труды я не ходила".

"Нас еще учили готовить бутерброды в виде головы собаки, они мне теперь в страшных снах снятся".

В то же время нашлись и те из родителей, которые рассказали, что в их учебных заведениях уроки проводят вместе и для мальчиков, и для девочек. Поэтому все учатся навыкам, которые могут пригодиться в будущем.

"У нас не разделяли класс и было так, что год все ремонтировали розетки/вилки, на станке тесали дерево. А потом год все шили крестиком".

