''Лучше бы ты научился вкусно готовить!'' Клопотенко поставил на место хейтеров из-за еды в школах и садиках без соли и сахара

Шеф-повара, ресторатора и блогера Евгения Клопотенко, который разработал меню для украинских школ, обвинили в том, что блюда, которые он рекомендовал готовить детям, невкусные. Зато сам Клопотенко не растерялся и дал объемный ответ на такие претензии.

Видео дня

Так, в посте в Facebook, где появился комментарий хейта, ресторатор объяснил, что не он персонально готовит в каждой школе, а является лишь автором меню. Кроме того, количество соли и сахара, которое определено в блюдах для школьников, соответствует нормам рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения для предотвращения рисков развития неинфекционных болезней. В то же время, в каждой семье свои пищевые привычки, поэтому дети могли привыкнуть к другим моделям питания.

"Я персонально не готовлю в каждой школе страны. Мы осознаем, что дети могли привыкнуть к другим моделям питания, ведь каждая семья имеет свои пищевые привычки. Но наша цель – показать более здоровые альтернативы. Да, новый вкус может быть непривычным. Но здоровое питание – это такой же навык, который можно приобрести, которому можно научиться и к которому, да, надо привыкнуть. Количество сахара, соли и хлеба в новом школьном меню соответствует нормам, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения для предотвращения рисков развития неинфекционных болезней", – ответил Клопотенко.

По его словам, среднее содержание соли в сосисках составляет 2 грамма соли на 100 грамм сосисок. То есть если одна сосиска весит 50 г, то в ней содержится примерно 1 г соли, что является 1/5 от суточной нормы рекомендованной ВОЗ.

"Рекомендуем родителям также и дома начинать готовить в таких нормах, так дети быстрее привыкнут к новым вкусам. Если вы недовольны новыми нормами и имеете предложения по их изменению, можете обращаться на прямую в Минздрав или в Госпродпотребслужбу", – добавил шеф-повар.

Также о волне хейта из-за школьного меню Клопотенко рассказал в интервью Анастасии Кириленко. По его словам, раньше еда была плохая и все жаловались на государство. А потом Министерство здравоохранения утвердило нормы, в которых уменьшено количество соли и сахара, однако, по словам шеф-повара, все решили, что это он ввел такие изменения. Зато сам ресторатор был против такой идеи и в таком случае предлагал забрать соль и сахар с полок магазинов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что дети отказываются есть борщ со сливами и салат с фенхелем: что не так со школьным меню Клопотенко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!