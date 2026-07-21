Лучше, чем магазинный: как приготовить вкусный домашний крекер для детей

Найти вкусный крекер с простым составом бывает непросто. Именно поэтому многие хозяйки всё чаще готовят его дома, используя доступные ингредиенты. Такой вариант получается нежным, хрустящим и прекрасно подходит для перекуса. Домашний крекер из творога понравится не только детям, но и взрослым.

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Идея приготовления домашнего творожного крекера для детей опубликована на странице marina.konieva в Instagram.

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.

творог – 200 г

оливковое масло или любое растительное масло – 40 г

мука – 130 г

разрыхлитель – 3 г

соль – 6 г

свежая зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте яйцо, творог и растительное масло до однородной консистенции.

2. Добавьте соль, разрыхлитель, измельченную зелень и постепенно всыпьте муку. Замесите мягкое и эластичное тесто.

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3. Если творог оказался более влажным, чем обычно, можно добавить ещё немного муки. Важно не перегрузить тесто – оно должно оставаться мягким.

4. Заверните тесто в пищевую пленку или накройте миску полотенцем и оставьте в холодильнике примерно на один час. За это время оно станет более податливым.

5. Достаньте тесто и раскатайте его как можно тоньше на посыпанной мукой поверхности. Нарежьте будущие крекеры квадратами, ромбами или воспользуйтесь фигурными формочками для печенья.

6. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут. Ориентируйтесь на золотистый цвет.

7. После выпечки оставьте крекеры остывать прямо на пергаменте. Именно во время остывания они приобретут равномерную хрустящую текстуру.

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