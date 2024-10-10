Лучше, чем в прошлом году: обнародованы результаты тестирования учеников 6-8 классов по украинскому языку и математике

В Украине обнародовали результаты тестирования школьников 6-8 классов по математике и украинскому языку, которое проводилось в мае 2024 года. Шестиклассники показали незначительное улучшение в результатах обучения, чем в прошлом году.

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В то же время, среди восьмиклассников зафиксировано снижение средних результатов, особенно по математике. Результаты мониторинга представила Государственная служба качества образования.

В целом, как отмечается, большинство учеников, принявших участие в тестировании, показали результаты среднего уровня.

Результаты шестиклассников

По результатам тестирования по математике, средний балл в 2024 году составил 11,4 балла из 26 возможных (в прошлом году этот показатель составлял 10,8 балла).

Доля учеников со средним уровнем знаний уменьшилась с 64,2% до 57,8%, а доля учеников с достаточным уровнем выросла с 24% до 29%.

По украинскому языку средний балл увеличился с 32,3 до 34,6 балла с 72 возможных. Количество учащихся с достаточным уровнем достижений возросло с 31,1% до 37,9% в 2024 году.

Восьмиклассники показали незначительное снижение результатов

Средний балл во время тестирования по математике составил 22,2 балла, в то время как в 2023 году он составлял 22,8 балла из 46.

В целом ученики демонстрируют средний уровень знаний и большинство из них остаются на среднем уровне достижений (56,2% в 2024 году против 53,2% в 2023 году). В то же время, количество учеников с достаточным уровнем знаний по математике уменьшилось с 38% до 33,7%.

По украинскому языку восьмиклассники показали незначительное снижение средних баллов, однако общий уровень остается стабильным – средний балл составил 24,2 балла из 53 (по сравнению с 24,3 балла в 2023 году).

По-прежнему львиная доля учеников демонстрирует средний уровень знаний (61,5% в 2024 году). Доля учащихся с высоким уровнем снизилась с 4 до 3,1%.

В учреждении отмечают, что одна из причин повышения оценок у шестиклассников – очное обучение, а снижение средних результатов среди восьмиклассников могло произойти из-за влияния войны на психоэмоциональное состояние и мотивацию подростков.

Руслан Гурак, глава Государственной службы качества образования Украины, отметил, что ожидалось отследить изменения в результатах обучения школьников, однако выяснилось, что тесты выполнены почти так же, как в прошлом году, – на "среднем" уровне.

"Хотя есть некоторые тенденции и к росту. Вновь подтверждена прямая связь между качеством преподавания учебного предмета и успеваемостью учеников и учениц, а также то, что в условиях полномасштабной войны учителя смогли обеспечить образовательный процесс на таком уровне, чтобы дети не потеряли мотивации и силы к обучению", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, 95% учителей считают, что с началом полномасштабного вторжения РФ у школьников ухудшились успехи в обучении. Такие наблюдения базируются на собственных впечатлениях педагогов.

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