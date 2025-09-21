''Лучше куплю цветы за зарплату мужа и не буду чувствовать себя ничтожной''. Учительница поделилась криком души по случаю профессионального праздника

Украинская учительница Оксана Дядик призвала родителей школьников ничего не дарить педагогам по случаю профессионального праздника. Она подчеркнула, что может сама купить с зарплаты мужа себе подарок и не чувствовать себя ничтожно.

Об этом Дядик написала в заметке в Тhreads. По ее словам, при обсуждении в родительском чате по поводу подарка, родители говорят, что "учитель заслуживает увольнения" однако потом будут дарить подарок с "улыбкой Иуды".

"Не дарите ничего. Мы знаем алгоритм дарения. Схватки времен горячей фазы холодной войны в чате, где обязательно каждый выскажется, что максимум учитель заслуживает быть уволенным, а потом сам акт дарения с улыбкой Иуды. Зачем? Я куплю себе цветы с зарплаты мужа, но буду чувствовать себя счастливой, а не ничтожной. Думаю коллеги понимают о чем я", – написала Дядик.

Коллеги педагогини поддержали ее в таких взглядах и отметили, что даже если кто-то один из родителей против, то потом будет огласка якобы от подобных подарков учителя станут миллионерами.

"То же самое говорю. Если хоть один из родителей против, не надо, пожалуйста, а то крика на все соцсети будто учителя от тех цветов или конфет миллионерами станут".

В то же время некоторые рассказали, что получили скромные подарки, которые были от души и действительно вызвали теплые чувства.

"У меня лежит на почетном месте фотоальбом, который дети собрали сами. С семи утра заставили дежурного открыть мой кабинет и украсили все шариками. Вот это было супер! Столько лет, а я до сих пор с ними хожу на кофе иногда".

А кто-то поделился, что получил конфеты, у которых вышел срок годности.

"Мои в том году подарили маленький тортик "Для учителя" такой с цветочками нарисованным чем-то сладким и блокнот для записей. Мне понравилось, больше ничего и не надо".

