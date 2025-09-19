Поздравлять ли директора садика на День воспитателя? Сеть поддержала маму, которая выступила против системы

Украинка Дарья с никнеймом daria9ilchyk поделилась скриншотом из родительской группы детского сада, где указала, что поздравлять директора учебного заведения с Днем воспитателя не обязательно, а средства можно использовать на более насущные потребности. Кроме того, она подчеркнула, что если начать поздравлять всех работников, то не хватит средств на необходимое для группы.

Под сообщением в Тһгеԁѕ украинцы выразили поддержку маме. В частности, они указали, что это "совковый" подход. Сообщение набрало более 140 тысяч просмотров. Пользователи соцсети также указывали, что некоторые из работников учебных заведений не имеют никакого отношения к детям, поэтому нет смысла их поздравлять.

"Мой сын учится в 5 классе. Объясните, какой смысл дарить подарок на день учителя директору, если она даже ничего не читает у этих детей? Классного руководителя, ассистента – ок, я согласна".

"О, мы как-то написали в родительский чат, что будем сдавать средства только на нужды детей и все, что им надо. А на все эти праздники сдавать не обязаны. Так на нас половина родителей налетела, что мы должны делать так как и все, а давайте будем подписывать конверт, чтобы знали, кто сдал на подарок. Я говорю: так давайте уже бейджики на детей цеплять типа "не скинулись на подарок". И эту ерунду творят сами родители, и это только в садике где детям 2-3 года".

Кроме того, украинцы указывали на то, что обеспечивать учебное заведение всем необходимым должна местная власть, а не родители.

"Я была той самой стервой в садике, которую ненавидели все. Я не сдавала деньги на подарки, на покупку плазмы в младшую группу садика и т.д. Моя позиция всегда такая, что я сдаю деньги только на непосредственные нужды моего ребенка, а если мой ребенок на какой-то праздник захочет поздравить кого-то из воспитателей, то мы купим это сами. Сколько гнева было по этому поводу со стороны других родителей! Но мне все равно на их мнение. А если бы задели моего ребенка из-за моей позиции, то камешков от того садика не собрали бы".

"У нас в садике собирали по 100 грн на замену светильников. Я сказала, что ничего сдавать не буду, потому что на это должен садик выделить средства. То на меня так налетели, что такое впечатление, что я им в кашу плюнула. Честно, это такой ужас".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что матери имеют право, но не обязаны осуществлять благотворительные взносы для учебного заведения. Кроме того, школы государственной или коммунальной собственности не могут создавать счета благотворительных фондов или общественных организаций для сбора средств.

