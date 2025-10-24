Лучше не говорите 'Я тобой горжусь'. 7 простых фраз, которые сделают вашего ребенка более уверенным

Большинство родителей мечтает о том, что их дети вырастут эмоционально сильными и уверенными в себе. Однако с этим не рождаются – умение чувствовать себя уверенно в своих силах и возможностях развивается благодаря воспитанию, окружению и словам, которые ребенок слышит регулярно.

То есть, это не что иное, как постоянная работа родителей. И одним из важных компонентов этой работы являются слова, которые передают в себе простой смысл – в ребенка верят. Сайт The Time of India назвал семь повседневных фраз, которые могут помочь вашему ребенку чувствовать себя сильнее, смелее и увереннее в себе независимо от его возраста.

"Я так горжусь тем, как упорно ты работал"

На самом деле чаще можно услышать от родителей "Я горжусь тобой", но добавление уточнения, что вы гордитесь именно усилиями, которые ребенок приложил для достижения результата, меняют фокус с результата на то, что он в него вкладывал. Таким образом вы поможете ребенку понять, что на самом деле важна настойчивость, а не совершенство.

"Ошибаться – это нормально. Так мы учимся"

В современном быстротечном мире, ориентированном на достижения, многие дети боятся неудачи больше всего остального. Вот здесь и нужна эта простая фраза. Нормализация ошибок учит ребенка, что неудача – это не то, чего стоит бояться, это – часть обучения.

"Мне нравится наблюдать, как ты пробуешь новое"

Уверенность растет, когда дети чувствуют поощрение к исследованиям, даже если они не сразу в чем-то становятся искусными. Будь то попытки участия в школьном кружке, присоединение к новому виду спорта или обучение кулинарии, ваше восхищение их любознательностью важнее результата.

"Ты можешь делать сложные вещи"

Это одна из самых мощных фраз для укрепления уверенности, которую вы можете использовать. Она короткая, простая и очень вдохновляет. Когда ваш ребенок сталкивается с чем-то сложным – например, сложным тестом по математике, новой школой или боится выступления на сцене – напомните ему, что он может делать сложные вещи. Это говорит ему о том, что трудности – это нормально, и, что еще важнее, что у него есть сила их преодолеть.

"Я верю в тебя"

Иногда детям просто нужно услышать эти мощные слова. Когда вы их говорите, вы предоставляете ребенку свою уверенность, пока они не найдут свою собственную.

"Спасибо за помощь"

Когда вы признаете помощь вашего ребенка, будь то накрытие на обеденный стол, кормление собаки или помощь брату/сестре, вы показываете, что его усилия имеют значение. Слова "Спасибо за помощь" дают вашему ребенку ощущение цели и принадлежности. Это говорит ему, что он вносит свой вклад, даже в незначительных аспектах.

"Я люблю тебя, несмотря ни на что"

В основе каждого уверенного ребенка лежит непоколебимое убеждение, что его любят безоговорочно. Слова "Я люблю тебя, несмотря ни на что" дают вашему ребенку понять, что ваша привязанность не основывается на успеваемости, оценках или поведении – она постоянна.

