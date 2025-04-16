Лучше всего воспитанные дети имеют родителей, которые постоянно удовлетворяют эти 5 потребностей

Когда ребенок плохо себя ведет, это часто воспринимается как что-то на что родители не всегда оказывают влияние. Однако, по словам сертифицированного эксперта по воспитанию детей Рэйчел Рогерз, любое поведение детей следует понимать как одну из форм общения.

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То есть, если ребенок ведет себя плохо – он пытается сообщить вам о своих потребностях, но не может передать словами или даже понять сам, что хочет. Госпожа Рейчел назвала 5 самых главных потребностей, которые нужно удовлетворять, чтобы поведение ребенка было хорошим, пишет сайт Your Tango.

Выживание

Потребность в выживании включает в себя самое необходимое, что необходимо детям: крыша над головой, безопасность, еда и вода, а также место для сна. Однако, не менее важна эмоциональная безопасность. Эксперт объясняет, что это заключается в подтверждении их эмоций, поощрении открытого общения и моделировании здоровой эмоциональной регуляции.

Принадлежность

Ребенку наиболее важно чувствовать, что его любят. И, несмотря на то, что большинство родителей показывают детям свою любовь, их язык любви может отличаться. По словам психолога, языком любви ребенка может быть физическая привязанность, когда он нуждается в тактильном контакте, а мама привыкла показывать любовь иначе. Чтобы дети чувствовали принадлежность, следует убедиться, что они понимают, как они хотят, чтобы их любили.

Сила

По словам Рейчел, в жизни детей есть решающие моменты, когда родители должны давать им возможность проявить себя, убедиться в своей силе и возможностях. Родителям важно помнить, что любые новые умения и знания в начале могут сбить ребенка, заставить усомниться в себе, ведь первые попытки никогда не бывают идеальны. Поэтому важно поощрять их выражать свое мнение, учиться думать самостоятельно, задавать вопросы и уметь подтверждать свои эмоции.

Свобода

Даже если ваши дети маленькие, они все равно заслуживают ощущения независимости и самостоятельности. Эксперт уверена, что в возрасте от двух до трех лет дети находятся в середине того, что она называет "прыжками автономии" – когда они начинают осознавать, что имеют собственный ум и могут думать самостоятельно. И здесь нужно, чтобы родители дали понять, что мнение ребенок важно. Даже если есть вещи, в которых они с ними не согласны, нужно услышать их видение, а не говорить "Нет" без четкого объяснения.

Веселье

Для детей весело провести время так же важно, как научиться дисциплине и родителям, которые демонстрируют положительное поведение. " Дети лучше всего учатся во время игры и развлечения, так что если вам трудно привлечь ребенка к сотрудничеству, сделайте это весело! " – предлагает Рейчел.

Например, если вы хотите, чтобы ваши дети собирали свои игрушки, превратите это в маленькую веселую игру, где им нужно будет убрать, прежде чем сработает таймер, или придумайте мелодию, которая будет напоминать им убрать за собой.

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