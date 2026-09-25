"Лучше введите половое воспитание!" Украинцы устроили дискуссию по поводу христианской этики в школе: это нарушение Конституции

В социальной сети Threads разгорелась очередная дискуссия по поводу уроков христианской этики в школе. Украинка Алина Масловская спросила, все ли согласны с целесообразностью такого предмета и подписывали ли они согласие на его преподавание детям.

Под постом мнения пользователей сети разделились. Значительное количество удивлялось, зачем детям изучать этот предмет, вместо этого лучше ввести финансовую грамотность или половое воспитание. Кроме того, многие отмечали, что образование и религия не должны пересекаться, ведь это нарушение Конституции.

"Это же прямое нарушение Конституции Украины. Статья 35. Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства, а школа — от церкви. Ни одна религия не может быть признана государством в качестве обязательной".

"Это нарушение Конституции. В школе не имеют права навязывать религию. Если бы это происходило в школе моего ребенка, я бы подняла шум и, как минимум, отказалась бы от этого предмета. Не хватало еще, чтобы моему ребенку забивали голову религиозной чепухой".

В то же время другие делились, что изучали этот предмет еще давно в школе, однако не хотели бы, чтобы он был у их детей.

"В смысле, вводят? Они у нас в школе с 1999 года. Ненавидела их. Моя дочь сейчас учится, и я каждый год пишу заявление, чтобы ее не привлекали к учебному процессу на этих уроках".

"Четко помню этот предмет в младших классах, 2007–2010 годы. Там больше говорилось о морали и поведении. В целом очень скучный предмет для ребёнка. В старших классах его почему-то сделали факультативом, и я вместо него ходила на дополнительные занятия по физике. В целом мое мнение таково: христианское обучение должно проходить в воскресной школе при церкви. Школа — это образовательное учреждение. Религия там может присутствовать максимум в контексте предмета "история".

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