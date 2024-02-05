Артур Пройдаков: на деоккупированных территориях нужно работать не столько с детьми, сколько со взрослыми

Украинский учитель Артур Пройдаков, вошедший в топ-10 лучших мира, рассказал, как работать с детьми на деоккупированных территориях. По его словам, в первую очередь нужно разработать комплексный подход к системе мер.

Своими мыслями педагог поделился в интервью Евгению Пронину. Пройдаков уверяет, что дети проводят много времени со взрослыми и перенимают их мировоззренческие позиции.

"На самом деле, эти дети, подростки или малыши, проводят много времени со взрослыми. И, так или иначе, они перенимают черты взрослых, их мнения, мировоззренческие позиции и т.д. Нельзя концентрироваться чисто на детях", – сказал лучший учитель.

Он добавил, что должна быть определенная образовательная система политики, и она должна отличаться от той, которая будет, например, в Киеве. По его словам, нужно в комплексе продумывать систему мер для взрослых, что с ними делать и как работать.

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