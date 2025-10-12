Лучший учитель Украины раскритиковал открытые уроки: это то же самое, что оценить, как хозяйка порезала морковь и свеклу, а борщ не попробовать

Победитель национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2025 года Руслан Шаламов раскритиковал открытые уроки. По его словам, учителя, которые проводят занятия, могут делать что угодно во время этого, однако чтобы понять качество их работы, стоит отслеживать успехи выпускников.

Об этом педагог рассказал в интервью украинскому медиа. Он отметил, что и сам пересмотрел значительное количество уроков, как член жюри "Учителя года" и все из них хорошие. Однако результата таких просмотров Шаламов не видит, ведь это напоминает оценивание нарезки овощей в борщ, который никто не попробовал.

"Для меня это странная история. Потому что оценивать работу учителя по тому, как он ведет урок, – это как пойти в ресторан, но не попробовать блюда, а на кухню пойти оценивать, как повар их готовит. Или пойти в ателье и смотреть, как шьют одежду, а не мерить ее на себя. Правда глупая история?" – говорит педагог.

"Я и сам пересмотрел много уроков как член жюри "Учителя года" или аттестационных комиссий. Есть интересные, менее интересные, новаторские, классические. Все хорошие, но я не понимаю, зачем на это смотреть. Где результат? Это как прийти к хозяйке и оценивать, как она морковь и свеклу порезала в борщ, а борщ не дали попробовать. И ты пошел и поставил ей оценку за борщ, которого не видел", – добавляет он.

В то же время, он поделился, что когда-то провел урок, где присутствовали его коллеги, и темой которого была клетка и что в ней внутри. Ученики сделать рассадку так, будто они – это клетка. По словам Шаламова, некоторые учителя до сих пор вспоминают об этом случае и говорят, что он изменил их представление о проведении урока.

