Ляшко анонсировал появление в Украине медицинских школ при университетах: как будут учиться будущие врачи

В Украине появятся медицинские школы при больших классических университетах. Такие учебные заведения смогут пользоваться базами существующих многопрофильных больниц, которые будут иметь статус университетских клиник.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook. Он отметил, что образование должно обязательно сочетаться с практическими навыками и наукой, над развитием чего Минздрав работает вместе с Министерством образования и науки. По его словам, медиков будут готовить в университетских больницах со всеми современными условиями диагностики и лечения сложных заболеваний.

"Будущее медицинских учреждений высшего образования тесно связано с перезапуском понятия статуса "университетская больница". Здесь должна быть основа клинической базы для подготовки будущих медиков, а также здесь должны быть все современные условия для диагностики и лечения сложных и редких заболеваний. Кроме непосредственно профильных вузов, медиков могут готовить в медицинских школах в составе больших классических университетов, которые смогут использовать базы существующих многопрофильных больниц, которые будут иметь статус "университетских клиник", – отметил Ляшко.

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Он добавил, что это практика цивилизованных стран, оправдывающая себя как с экономической, так и профессиональной точки зрения. В частности, привел в пример европейские учебные заведения с базой научных исследований.

Благодаря таким университетам разрабатываются современные протоколы и стандарты лечения, которые ложатся в основу принятия управленческих решений в сфере здравоохранения. Таким образом, за границей обеспечивается качество медицинской помощи и квалификация медиков. По словам Ляшко, так должно быть и в Украине.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, Минздрав поддерживает решение Минобразования о присоединении медицинских университетов к другим учебным заведениям.

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