Ляшко заявил о нескольких вариантах начала учебного года в Украине

В Украине разработали несколько вариантов запуска учебного процесса в школах и вузах с 1 сентября, но все они пока рассматриваются.

Об этом в интервью "Сегодня" рассказал главный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко. По его словам, сейчас внимание сосредоточено на безопасном проведении ВНО, по результатам которого будут сделаны определенные выводы.

"На днях мы общались с новым в. о. министра образования и рассматривали несколько вариантов, что можно в случае осложнения эпидситуации делать дистанционно, а что – онлайн", – сказал он.

Ляшко рассказал о работе школ и вузов с 1 сентября

Как пояснил главный санврач, говорится о том, какие уроки можно будет передвигать, какой должна быть наполненность классов, как это может влиять на экономику с учетом того, что школа выполняет еще и функцию надзора за детьми, пока родители на работе.

Он также подчеркнул, что в этом вопросе педагоги и специалисты здравоохранения опираются в том числе и на опыт коллег из других стран мира, где возобновили учебу в школах еще в мае.

"У нас есть несколько наработок. Это все проговаривается, но сейчас мы не готовы озвучить конечный результат", – отметил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, пока дети отдыхают и наслаждаются летними каникулами, чиновники и учителя активно обсуждают вопрос о приемлемой формы обучения с 1 сентября. Из-за вероятного продолжения карантина по причине угрозы второй волны пандемии COVID-19 школьников снова могут перевести на дистанционное обучение.