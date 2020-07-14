Ляшко заявив про декілька варіантів початку навчального року в Україні

В Україні розробили декілька варіантів запуску навчального процесу в школах і вишах із 1 вересня, але всі вони поки розглядаються.

Про це в інтерв'ю "Сьогодні" розповів головний санітарний лікар, заступник глави МОЗ Віктор Ляшко. За його словами, нині увага зосереджена на безпечному проведенні ЗНО, за результатами якого будуть зроблені певні висновки.

"Днями ми спілкувалися з новим в. о. міністра освіти й розглядали декілька варіантів, що можна в разі ускладнення епідситуації робити дистанційно, а що – онлайн", – сказав він.

Ляшко розповів про роботу шкіл і вишів із 1 вересня

Як пояснив головний санлікар, йдеться про те, які уроки можна буде пересувати, яка повинна бути наповненість класів, як це може впливати на економіку з урахуванням того, що школа виконує ще й функцію нагляду за дітьми, поки батьки на роботі.

Він також підкреслив, що в цьому питанні освітяни та фахівці охорони здоров’я спираються зокрема й на досвід колег із інших країн світу, де відновили навчання в школах ще в травні.

"У нас є кілька напрацювань. Це все проговорюється, але зараз ми не готові озвучити кінцевий результат", – зазначив Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поки діти відпочивають і насолоджуються літніми канікулами, чиновники і вчителі активно обговорюють питання щодо прийнятної форми навчання з 1 вересня. Через імовірне продовження карантину з причини загрози другої хвилі пандемії COVID-19 школярів знову можуть перевести на дистанційне навчання.