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Люблинская уния: причины и последствия

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Люблинская уния – соглашение об объединении Польского королевства с Великим княжеством Литовским в единую федерацию – Речь Посполитую (Республика). Решение приняли 1 июля 1569 года в городе Люблин на общем сейме двух государств.

Объединение Литвы и Польши мало как положительные, так и отрицательные последствия для украинских земель:

  • сохранено делопроизводство на украинском языке;

  • почти все украинские земли все же были объединены в рамках одного государства;

  • украинские князья и шляхта могли занимать высшие государственные должности.

Однако:

  • проводилась полонизация и окатоличивание;

  • украинские земли поделили на воеводства;

  • польские магнаты владели украинскими землями, что вызвало в дальнейшем закрепощение крестьян.

После Люблинской унии в 1596 году было заключено также важное соглашение для украинских земель – Берестейское. Больше об этой унии читайте в учебнике по истории Украины за 8 класс О.В. Гисема.

Предпосылки заключения Люблинской унии

В 60-х годах ХVI века Великое княжество Литовское (далее – ВКЛ) ослабило свое влияние из-за поражения в войне с Московским государством. В результате Литва еще и потеряла значительную часть своих земель. Поэтому литовцы решили попросить военной помощи в Польше.

Между тем польские магнаты долгое время стремились получить украинские земли. Поэтому они воспользовались ослаблением Литвы, чтобы реализовать свои планы на восточнославянские земли. Идея объединения двух государств имела сторонников с двух сторон.

В Литве только начинала формироваться шляхта, которая одновременно боролась с магнатами, которые входили в состав великокняжеского совета. Первый Литовский статут в 1529 году на законном уровне оформил права и вольности шляхты, однако литовское дворянство еще не достигло равенства с магнатами и поляками. А уния давала им такую возможность. О других Литовских статутах читайте в учебнике по истории Украины за 8 класс В.С. Власова.

Поэтому литовские магнаты соглашались на объединение только при условии сохранения государственной самостоятельности, чтобы таким образом уравняться в правах с польской шляхтой, а украинскую и белорусскую элиту лишить политического влияния. Зато мелкая и средняя шляхта надеялись получить такие же привилегии, которые имела шляхта в Польском королевстве.

Среди польских магнатов и шляхты почти не было противников объединения, потому что они хотели получить новые земли и крестьян, которые им подчинялись бы. При этом они не хотели принимать предложения литовских магнатов, а выступали за присоединение Литвы к Польше.

Украинская шляхта имела же свою выгоду. Они рассчитывали благодаря объединению защитить южные границы от нападений татар и турков и прекратить вооруженные нападения поляков на украинской границе. Князья предлагали объединить Польшу, Литву и Украину в одно федеративное государство с сохранением самостоятельности и свободы вероисповедания. Ведь, пожалуй, больше всего украинцы боялись окатоличивания. Украинская мелкая и средняя шляхта также выступала за объединение, надеясь приобрести политического влияния и получить равные права с магнатами и князьями.

В вашем учебнике не было такой информации или она сложнее представлена? Тогда ищите другой в разделе "Учебники по истории Украины за 8 класс".

Сигизмунд II Август

Сигизмунд II Август

Евразия.Эксперт

Люблинский сейм 1569

Вопрос об объединении Польши и Литвы должны были решить в польском городе Люблин во время сейма представителей привилегированных слоев общества обеих стран (князья, шляхта, магнаты, господа). Он начался в январе 1569 года. Литовцы выступали за образование федеративного государства, где Польское королевство и Великое княжество Литовское должны иметь отдельные органы, законодательство, войско и тому подобное. Поляки хотели включить Литву в состав Польши.

Литовцы поняли, что их видение унии расходится с видением поляков. Поэтому литовская делегация – князья К. Острожский, Г. Ходкевич, Е. Волович, К. Радзивилл – сорвали сейм и тайно выехали из Люблина, чтобы собрать сторонников для борьбы против унии.

Однако польский король Сигизмунд ІІ Август принял решение отобрать у Литвы и включить к Польше Волынь и Подляшье. Польские магнаты и шляхта обеих стран не была против такого решения, поэтому король еще и присоединил к королевству Киевщину и Брацлавщину.

"Вся Русская земля с древних времен, начиная от предков наших королей польских, была присоединена вместе с другими первыми частями к Польской короны", – отметил во время сейма король.

Таким образом территории Великого княжества Литовского уменьшили вдвое. Поэтому литовцы были вынуждены вернуться на сейм и согласиться на условия Польши изъять из состава своего государства указанные украинские земли.

Итак, 1 июля 1569 года в Люблине заключили унию, в рамках которой Польское королевство и Великое княжество Литовское объединились в единое федеративное государство "двух народов" – Речь Посполитую (Республика).

Короля Речи Посполитой выбрали совместно на сейме польская и литовская шляхта. Им стал Сигизмунд ІІ Август. Польша и Литва сохраняли отдельное законодательство, судебную систему, центральное и территориальное правительства, войско и финансы. Общими оставалась казна и денежная единица. Однако в ВКЛ собственный сейм был ликвидирован, оно больше не имело права на внешние самостоятельные отношения с иностранными государствами.

В результате подписания соглашения ВКЛ фактически утратило свою государственность. Под литовской властью остались только такие украинские земли, как Берестейщина и Пинщина.

Завершился Люблинской сейм в середине августа 1569 года. Михаил Грушевский так описал этот съезд шляхты: "...в несколько заседаний на нем было совершено то, чего не могли достичь длительные войны и столетия дипломатических переговоров и хитростей".

На первый взгляд, дату Люблинской унии легко запомнить. Однако так бывает не со всеми датами, а контроль знаний никто не отменял. Поэтому можете проверить свои знания благодаря разделу "ГДЗ и решебники по истории Украины за 8 класс", где собраны готовые ответы из учебников, рабочих тетрадей и тетрадей для контроля знаний.

Сейм в Люблине

Сейм в Люблине

Газета "День"

Последствия Люблинской унии

Украинские земли, которые вошли в состав Польши в результате подписания Люблинской унии, поделили на воеводства:

  • Русское (с центром во Львове).

  • Белзское (Белз).

  • Подольское (Каменец).

  • Волынское (Луцк).

  • Брацлавское (Брацлав).

  • Подляское (Дорогочин).

  • Киевское (Киев).

Воеводства делили на уезды, во главе которых стояли назначаемые королем старости. Для решения различных вопросов местного уровня в воеводствах и уездах созывались шляхетские сеймики.

Люблинская уния как положительно, так и отрицательно повлияла на украинские земли. Большинство украинских земель объединили в пределах одного государства, что влияло на развитие национально-культурного развития народа. На землях, которые присоединили к Польше, сохранили судебную систему по нормам Литовских статутов и ведения делопроизводства на украинском языке.

Украинские князья и шляхта имели право занимать административные должности и не менять вероисповедание. Также на украинские земли начала влиять западноевропейская культура, возросло количество учебных заведений.

Были и негативные последствия. Состоялась денационализация украинской шляхты, чтобы они могли участвовать в работе сеймиков и Вального сейма, где постоянно нужно было общаться с польскими чиновниками. С украинской элиты почти никого не осталось. Все части полонизировались и принимали католичество.

Крупными землевладельцами в Украине были польские (Жолкевские, Потоцки, Конецпольские) и украинские магнаты (Вишневецкие, Острожские, Заславские). Благодаря латифундиям (крупным частным земельным владениям) магнаты чувствовали себя управляющими и не хотели кому-то подчиняться. Они судили своих подданных, основывали города, строили дворцы и раздавали землю за службу вассалам.

Польское королевство максимально использовало природные богатства украинских земель, а польская шляхта все больше и больше владела новоприсоединенными территориями. Это привело к закрепощению крестьянства.

Также украинцы подвергались притеснениям в религиозном плане из-за полонизации и окатоличивания. Надежды, что украинские земли защитят от нападений турок и татар, не оправдались.

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Флаг Речи Посполитой

Флаг Речи Посполитой

википедия

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Автор
Оксана Воля
Тег
История Украины
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