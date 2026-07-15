'Люди, которые собирают ребёнка в школу за 700 грн, это что, прикол?' Украинцы устроили бурную дискуссию

Украинцы устроили дискуссию по поводу подготовки детей к школе. Так, одна из мам, Алина Баштанник, удивилась тому, как некоторые родители собирают школьников за 700 гривен.

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В посте в Threads она написала, что на эти деньги ничего нельзя купить, поэтому создается впечатление, что детям ничего не нужно. Ведь школьникам нужны не только одежда и обувь, но и канцелярские принадлежности.

"Люди, которые собирают ребенка в школу за 700 грн, это что, шутка? Это что, вашему ребенку ничего не нужно, или я что-то упустила? Для меня собрать ребёнка в школу – это и одежда, и обувь. Ведь голыми они не пойдут, а как насчет канцелярских товаров?" – написала Баштанник.

В комментариях мнения пользователей сети разделились. Некоторые отмечали, что много вещей остается с прошлого года, а одежду и обувь у детей и так есть, и больше всего расходов уходит на рюкзак. В то время как другие отмечали, что много средств уходит на канцелярские принадлежности, ведь нужно покупать тетради с линовкой, помимо обычных, а также мальчикам и девочкам нужна новая одежда.

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"Мой ребенок идет во второй класс. Много канцелярских принадлежностей осталось с прошлого года. Одежда, обувь есть, голым же он не ходит. Единственное, что буду покупать, – это рюкзак. Потому что тот, что есть, не очень удобный. И все".

"В прошлом году я потратила 2500 грн на канцелярские товары, 1000 грн – на тетради. А рюкзак и пенал? Там цены точно не 100 грн".

"Подготовить ребенка к школе – дело дорогое. Много денег. Не знаю, как людям удается собрать ребенка за 2000–3000 грн".

"Ну, если это не первый класс, то вполне реально. Дочь пойдет во второй класс, основные расходы – это тетради, потому что у нас "Росток", а не НУШ, а все остальное осталось еще с прошлого года. Одежду и обувь покупаем и без школы, из чисто школьных вещей придётся, разве что, докупить спортивный костюм для физкультуры и вышиванку, потому что она выросла".

"У нас расходы на канцелярские товары обходятся дороже. Не говоря уже об одежде, обуви и прочем. 700 грн – это в каком году?"

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