Люди не могут признать, что чего-то не знают: Петр Черноморец объяснил, как школа делает нас ленивыми

Большинство людей никогда не скажут коллегам или руководству, что они чего-то не знают или не понимают, потому что за это могут быть какие-то организационные последствия. За незнание у нас наказывают, и это идет с самого детства.

Такое мнение высказал кандидат биологических наук и нейробиолог Петр Черноморец в подкасте "Как это жить?". По его словам, у нас вся школа построена на том, что надо наказывать детей за то, что они что-то не поняли.

"Получается, что у большинства из нас даже признаться себе, что я чего-то не знаю, может быть неподъемной задачей. Человек даже не понимает, что он не знает. Он ленится, заставляет себя, наказывает себя за это, и так и не начинает делать, хотя на самом деле он просто не знает как, и не хочет этого признать", – объясняет эксперт.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Петр Черноморец объяснил, почему дети отказываются убирать дома и как решить эту проблему.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!