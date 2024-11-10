Терпи и делай 'через не хочу'! Почему дети отказываются убирать дома и как решить эту проблему

Уборка для многих родителей является триггерной темой, и они считают, что дети обязаны это делать "через не хочу", а если не нравится или не хотят – перетерпеть, но сделать. Однако в таком случае ребенок будет защищаться от принуждения и "воевать" с установленными родителями правилами.

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Об этом сказал кандидат биологических наук, соучредитель системы просвещения "Зминотворцы", преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Петр Черноморец в интервью "Освіторії". Если речь идет о территории ребенка, то это его дело, какой там порядок.

"Если речь идет об уборке на территории ребенка – стоит задуматься: "Почему я вообще толкаю туда нос со своими правилами?" Пока оттуда не течет, пока там не горит и не гниет пол – взрослому не стоит вмешиваться и "мотивировать" ребенка убирать. Это дело ребенка, какой порядок он устроит в личном пространстве", – отметил он.

Если родители видят беспорядок в комнате ребенка, то стоит предложить убрать вместе, сказав: "У меня ощущение, что тебе здесь дискомфортно. Может, мы вместе обустроим пространство?". Во время совместного процесса уборка ребенок может научиться лучше поддерживать порядок, считает эксперт.

Что касается общего пространства, то ответственность должны брать все члены семьи. Однако, если пространство общее, то и решения должны быть общими.

"Если родители имеют достаточно власти и силы, чтобы заставлять ребенка что-то делать – куда же деваться? Будет делать. Но как только почувствует достаточно силы в подростковом возрасте или когда уедет от родителей – начнет с этими правилами воевать", – сказал Черноморец.

По его словам, пока ребенок в конфликте или противостоянии с родителями – он занимается не реальным обучением, исследованием себя и мира вокруг, а только тренировкой противостояния с родителями.

"А если у ребенка все-таки есть свое пространство — стоит установить несколько четких правил для общего пространства, но не ожидайте, что сын или дочь очень тщательно будут их придерживаться. Адекватное правило звучит плюс-минус так: "В 20:00 мы вместе собираем все игрушки, чтобы они не бесили родителей", – добавил нейробиолог.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Петр Черноморец дал родителям совета, как правильно воспитывать у ребенка терпение.

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