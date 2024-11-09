'Не делайте за ребенка то, что он может сделать сам': как правильно воспитывать терпение. Советы нейробиолога

Неусидчивость детей, которая заставляет взрослых изменять планы или унимать истерики на ровном месте, довольно распространенное явление. Здоровое терпение у ребенка можно развивать с помощью простых правил.

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В первую очередь, главное не создавать для ребенка искусственную реальность и не делать за него то, что он легко может сделать сам. Об этом в интервью "Освіторії" сказал кандидат биологических наук, соучредитель системы просвещения "Зминотворцы", преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Петр Черноморец.

Делать что-то за ребенка стоит только в критических ситуациях, однако и тогда он может принимать хотя бы минимальное участие в процессе.

"Например, ребенок голоден, устал и не готов самостоятельно сделать себе бутерброд. Если вы хотите позаботиться о своем родном человеке – скажите: "Идемте на кухню, я тебе приготовлю и проведем время вместе", – посоветовал эксперт.

Он отмечает, что дети ежедневно должны наблюдать за тем, что многие вещи в мире требуют времени, терпения и усилий. И в большинстве ситуаций это время и усилия ребенок должен направлять в конкретное действие самостоятельно.

"Важно, чтобы во всех ситуациях, в которых ребенок что-то хочет, мы не запрещали ему это и в то же время не делали дело за него. Также не стоит создавать ситуации, которые бы заставляли ребенка что-то потерпеть, потому что именно так здесь и сейчас решил взрослый. Ребенок может научиться адекватному терпению в процессе того, как он учится удовлетворять собственные потребности в реальном мире", – отметил Черноморец.

Однако принуждать ребенка к терпению не стоит. Нормальное терпение не будет развиваться из-за того, что родители будут заставлять ребенка убирать в квартире или учить уроки. Это может привести к бунту.

"Пока ребенок в конфликте или противостоянии с родителями – он не занимается реальной учебой, исследованием себя и мира вокруг. Он занимается тренировкой противостояния с родителями", – подчеркнул эксперт.

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