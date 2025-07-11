'Люди с профессиональным образованием зарабатывают больше, чем с высшим': украинским абитуриентам привели пример Швейцарии

Секретарь комитета по вопросам образования, науки и инноваций Наталия Пипа рассказала, что в одной из самых богатых стран – Швейцарии только 40% людей имеют высшее образование. В то же время, остальные имеют профессиональное, которое, по ее словам, очень ценно.

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Об этом Пипа рассказала в интервью Анастасии Пронько. Чиновница отметила, что получив профессиональное образование, выпускники могут быстрее устроиться на работу. Кроме того, именно такие специалисты чаще всего зарабатывают больше, чем люди с высшим образованием.

"Профессиональное образование является очень ценным. На самом деле очень многим не нужно высшее образование. Это часто теория, которую потом люди не используют. Но прекрасных слесарей, людей, которые умеют работать с энергоэффективными технологиями, много тех, что мы сегодня делаем и в креативных индустриях очень много вещей можно на самом деле научиться именно в профессиональном образовании. Ты можешь часто быстрее выйти на работу, быстрее начать зарабатывать и только потом перейти на более высокий уровень образования. Но на самом деле оно и не всем нужно в Швейцарии и с профессиональным образованием зарабатывают больше чем люди с высшим образованием", – рассказала Пипа.

По ее словам, Украина также планирует менять подход к профессиональному образованию. Ведь часто складывается ситуация, когда не хватает специалистов. Например, не хватает экспертов, которые умеют работать с солнечными батареями и энергоэффективностью. А это именно то направление, которому может научить профтех.

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