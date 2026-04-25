'Люди тренировались перед зеркалом'. Директор школы поделился лайфхаком общения с родителями и объяснил, почему защищает учителей

В конфликтных ситуациях во время обучения в школе родители должны иметь доступ к директору, а слушать их нужно внимательно, не перебивая. При этом руководителю образовательного учреждения важно также защищать своих учителей – в этом уверен директор одной из частных школ Киевщины Александр Бондаренко

Видео дня

Педагог пришел на подкаст к психологу Ирине Ставицкой и рассказал об эффективных методах работы с семьями школьников. "Я их не перебиваю, когда они говорят, потому что люди тренировались перед зеркалом... Им надо высказать все", – объяснил Бондаренко, назвав это эффективным способом снизить напряжение и перевести диалог в конструктивное русло.

В качестве примера директор привел инцидент, который произошел среди учеников начальных классов его школы. Во время игры в футбол мальчик забил гол и радовался, после чего получил от одной из девочек удар. Родители этой девочки попытаться сделать виновным именно мальчика.

В таких ситуациях, пояснил Бондаренко, школе приходится подробно разъяснять разницу между эмоциональной реакцией и физическим насилием и работать с родителями с позиции психологии. "Любое действие ребенка – это или крик о помощи, или о каком-то возмущении о несправедливости", – отметил он, добавив, что родители не всегда готовы объективно оценивать поведение собственных детей.

В то же время директор отметил, что наибольшее внимание уделяет именно коммуникации с родителями во время конфликтов. Он посетовал, что во многих школах учителя остаются один на один с претензиями, тогда как администрация не вмешивается. "Я также наблюдал в коммунальных и государственных учреждениях, что если случается проблема, то директор сидит у себя в кабинете, а учитель идет и его там разносят родители", – сказал он. По словам Бондаренко, иногда родители могут позволять себе повышенный тон и даже оскорбления, не чувствуя границ.

Чтобы избежать эскалации, директор ввел собственный подход: все конфликты сначала проходят через него, без прямого столкновения сторон. "Любой конфликт сначала идет через меня. Я никогда не сводил лбами учителя и родителей", – объяснил педагог. Это, по его словам, уже на старте снижает напряжение, ведь родители чувствуют, что их слушают на уровне руководства.

Отдельно директор отметил необходимость защиты педагогов. "Конечно, если начинается какой-то маразм или происходит какое-то унижение безосновательное, то я тогда уже перебиваю", – объяснил Бондаренко. И подытожил: "Но учителей я защищаю".

По мнению Александра Бондаренко, именно модель общения с активным участием администрации школы, спокойная коммуникация и четкие границы позволяют строить более здоровые отношения между школой и родителями. Таким образом, по его словам, удается уменьшать количество конфликтов во время обучения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!