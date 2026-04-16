Это тревожный звоночек для родителей: директор школы объяснил, когда следует обращать внимание на оценки детей

Оценки являются довольно показательным способом отслеживать успехи ребенка в учебе, но не являются определяющим фактором его будущего успеха. Тем не менее, низкие оценки могут сигнализировать родителям о серьезных проблемах у их школьника или школьницы.

Об этом на подкасте психолога Ирины Ставицкой рассказал директор одной из частных школ Киевщины Александр Бондаренко. Он согласился с мнением ведущей, что чрезмерное давление на детей из-за успеваемости может иметь негативные последствия. Тем не менее, отметил, что оценивать учебный процесс важно и нужно. "Оценки должны быть. Это хороший показатель качества детей для того, чтобы отследить, происходит спад или прогресс", – сказал педагог.

Директор отдельно отметил, что не стоит ориентироваться на оценки, как на фактор, который может определить будущие успехи ребенка. "Оценки не определяют будущее ребенка. Они помогают в первую очередь учителям оцифровать успех ребенка или пробелы", – объяснил педагог. По его словам, именно благодаря оцениванию учитель понимает, можно ли двигаться дальше, или нужно повторить тему.

В то же время, по мнению директора школы, существуют ситуации, когда плохие оценки действительно становятся сигналом, на который важно обратить внимание. "Если у ребенка оценки низкого уровня, то это также тревожный звоночек для родителей, что нет мотивации", – подчеркнул он. По его словам, это также может свидетельствовать о проблемах в семье, в частности когда взрослые обесценивают обучение. "Дома говорят "мне все равно на твои оценки" или "я тебя устрою... к себе на работу", родители говорят... Ну, не знаю. То есть они разрушают такое будущее ребенка в прах и разрушают авторитет учителя", – объяснил Бондаренко.

Педагог также подчеркнул, что важно развивать сильные стороны ребенка, а не только "подтягивать" слабые. Оценки же следует воспринимать как инструмент для анализа, а не как недостижимый идеал: "Оценка – это качественный показатель отслеживания или регресса, или прогресса ребенка, а не какая-то идеальная планка, к которой надо стремиться", – подытожил он.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как заставить детей делать домашние задания без лишнего давления на них.

