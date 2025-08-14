''Люди в 20 лет выгорают, а в 40 – меняют профессии''. Украинцы устроили дискуссию из-за ''тестов на таланты'' в школе

Украинка Вероника Федорчук написала в социальной сети Threads пост, который вызвал немалую дискуссию. Пользователи активно обсуждают, нужно ли в школах проводить тестирование учащихся для понимания их талантов и сильных сторон.

Видео дня

Федорчук поделилась, что в то время, как она получала среднее образование, таких тестирований не было. По ее мнению, результатом этого является выгорание молодежи в 20, поиск себя в 30, и смена профессии в 40 лет.

Однако, большинство комментаторов не согласились с ее мнением. Кто-то писал о том, что у них такие тестирования были, но нужного результата они не имели. Потому что если в классе 30 учеников, то какая разница, какой талант у каждого, если учить надо по основной программе.

"Когда я училась в школе, мы проходили миллион тестов на таланты и сильные стороны, но их никто никогда не принимал во внимание. Какая разница, какой тип личности у ребенка, если в классе 36 детей и учитель идет по единой стандартной программе?","Тесты проводят, но там разве приблизительное направление определяется. Это же не шляпа в Хогвартсе", – пишут пользователи.

Также пользователи отмечали, что это работа психолога в школе. И в программе это было заложено. Однако в одних учебных заведениях действительно проводилось, а в других – лишь формальность.

"Пробел в работе психологической службы в учебных заведениях. Людей там не хватает, потому что заработная плата психолога на ставку около 8000 гривен, в основном туда ставят социальных педагогов или других преподавателей на 0.25 или на 0.5, которые знать не знают насколько важна качественная профориентация. Нельзя забывать и о том, что администрации школы важно, чтобы закрывался план, а не углубленная работа с учениками", – пишет пользователь.

Еще в одном комментарии справедливо отметили, что даже при наличии профориентации в школе – это не спасет от выгорания или смены профессии в старшем возрасте.

Кроме того, по мнению одного из комментаторов, талантов у человека может быть больше одного, но и интересы со временем меняются.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в сети вспыхнула горячая дискуссия по поводу больших затрат на подготовку ребенка к первому классу. В частности мама будущей первоклассницы обратилась к родителям с вопросом для чего ребенку нужно покупать рюкзак за три-четыре тысячи гривен. Женщина отметила, что не понимает причин таких расходов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!