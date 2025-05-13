'Люди выходят из школы, а у них 0 знаний'. Учитель Руслан Цыганков назвал проблемы системы образования в Украине

Учитель физики Руслан Цыганков поделился, что украинская система образования имеет определенные проблемы. В частности, он обратил внимание на то, что большой акцент делается на оценивании, а не на качестве знаний. Из-за этого дети, выпускаясь из школы, имеют часто низкий уровень знаний.

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Об этом педагог рассказал в выпуске"Рефлексия". Также Цыганков обратил внимание на трудности, с которыми сталкиваются выпускники при сдаче национального мультипредметного теста. Ведь дети проходят тестирование в течение четырех часов и с небольшим перерывом.

Кроме таких вызовов, современные дети сталкиваются со значительным количеством нервничаний. В частности, это касается жизни в условиях войны, блэкаутов и подготовке к экзаменам в целом. Поэтому часто, имея даже высокий уровень знаний, выпускники теряются и плохо сдают тестирование.

"У нас проблема огромная в образовании, то, что у нас огромный основной акцент на оценивании, на выставлении оценок, а не на качестве знаний. Это проблема и взрослых, которые своих детей за оценки морально давят и некоторые учителя. Когда ребенок в 11-м классе кровь из носу ей надо золотая медаль или десятка, одиннадцатка, а потом она сдает экзамен на 120, потому что она там переволновалась, потому что она ей главное было это получить оценку, а не получить знания. Потому что люди выходят из школы и у них ноль знаний. Это, конечно, очень пугает", – делится Цыганков.

Он говорит, что и сам неоднократно сталкивался с такими ситуациями. Однако объясняет ученикам, что оценка – не главное и она не влияет ни на что в жизни. Кроме того, педагог подчеркивает, что когда его ученики получают плохие оценки, его отношение к ним не меняется.

"Они боятся иногда меня разочаровывать. И мне от этого так больно, что они переживают за эту оценку. А я им говорю, что я хочу просто, чтобы вы знали, оценка для меня, ну, если ты получаешь два, ты для меня не станешь хуже человеком. Ты для меня таким же самым останешься. Мне просто хочется, чтобы ты что-то из этого урока вынесла", – добавляет учитель.

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