'За такие видео учителей увольняют': украинцы устроили дискуссию из-за проблемы современных школ

Молодая украинская учительница Диана Палаш подчеркнула проблему современных школ. В частности, педагог обратила внимание на то, что в большинстве случаев администрации учебных заведений не поддерживают инициативу школьных преподавателей вести социальные сети.

Видео дня

В сообщении в ТікТок учительница указала, что за это педагогов могут уволить. Украинцы поддержали школьную преподавательницу и подвергли критике такую инициативу. Пользователи соцсети указали, что за такие видео учителям следует выдавать премии.

В то же время Палаш подчеркнула, что ее руководство поддерживает в ее идеях.

"К счастью, моя администрация просто невероятна и поддерживает увлечение коллектива", – отметила учительница.

Украинцы отмечали, что благодаря такому руководству учебных заведений учителя могут идти в ногу с современностью.

"Я бы за такие видео премии еще выписывала".

"Именно за такими учителями будущее! Вы невероятная".

"Я Вам отдала ребенка на обучение. Вы суперовая".

"А я за то, чтобы учителя были классные, современные и открытые".

"Вспомните своих учителей – злые, не счастливые, и детей "давят" и того школьные годы мало кто любил".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцы поддержали идею отказа от школьных фотоотчетов.

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