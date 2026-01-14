'Майнкрафт' по-украински: отец, который сделал для детей снежный дом, стал звездой сети

Сеть покорило видео, где отец сделал детям снежный дом. В комментариях назвали это "Майнкрафтом по-украински".

Видео, которое пользователь Сергей Радостин опубликовал в социальной сети TikTok, за несколько дней собрало более 2 миллионов просмотров и около 60 тысяч лайков. Другие пользователи в восторге от этой идеи и пишут о том, что дети будут помнить эту зиму всю свою жизнь.

"Построили детям собственную жилую площадь", – пошутил папа с подписью на видео.

"Это майнкрафт по-украински", "Дети это помнить будут всю жизнь", – пишут пользователи.

В комментариях выражают восторг от идеи, а также делятся фотографиями своих снежных крепостей.

"Мы тоже строили крепость, но использовали ящик", – поделился в комментариях своим домиком пользователь.

А некоторые пользователи даже написали о воспоминаниях из своего детства с такими снежными крепостями.

