"Майнкрафт" по-украински: отец, который сделал для детей снежный дом, стал звездой сети
Сеть покорило видео, где отец сделал детям снежный дом. В комментариях назвали это "Майнкрафтом по-украински".
Видео, которое пользователь Сергей Радостин опубликовал в социальной сети TikTok, за несколько дней собрало более 2 миллионов просмотров и около 60 тысяч лайков. Другие пользователи в восторге от этой идеи и пишут о том, что дети будут помнить эту зиму всю свою жизнь.
"Построили детям собственную жилую площадь", – пошутил папа с подписью на видео.
"Это майнкрафт по-украински", "Дети это помнить будут всю жизнь", – пишут пользователи.
В комментариях выражают восторг от идеи, а также делятся фотографиями своих снежных крепостей.
"Мы тоже строили крепость, но использовали ящик", – поделился в комментариях своим домиком пользователь.
А некоторые пользователи даже написали о воспоминаниях из своего детства с такими снежными крепостями.
Ранее OBOZ.UA писал о том, что сеть смутило видео из детсада в Дании, где дети бегают босиком по снегу.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!