'Мальчик нашел в гречке червяка'. Стало известно, чем закончился громкий скандал со школьным питанием в Украине

На фабрику-кухню ГотуЇмо в Бучанском районе Киевской области поступила жалоба из-за того, что школьник якобы нашел червяка в гречневой каше. В связи с этим было проведено расследование и проверена вся крупа, ведь непонятно, как живой червь мог попасть в блюдо, которое прошло термическую обработку.

Видео дня

В конце концов выяснилось, что это корм для животных, который школьник принес специально из дома, чтобы устроить шутку, положив червяка в порцию гарнира. Об этом рассказала директор фабрики-кухни Татьяна Алексийчук в интервью Медиа НУШ. По ее словам, после этого случая сотрудникам предприятия пришлось завоевывать расположение родителей.

"Однажды на фабрику пришла жалоба – в порции гречневой каши мальчик нашел червяка. Это чрезвычайное происшествие для фабрики. Пришлось провести расследование. Проверили всю крупу. Было непонятно, как живой червь мог оказаться в блюде, которое проходило термическую обработку. В результате выяснили, что этот червь – то корм для животных, и мальчик принес его из дома специально, чтобы устроить такую шутку, и положил в свою порцию гарнира", – поделилась Алексийчук.

Она добавляет, что реформа школьного питания пробивает себе дорогу не только из-за укоренившихся пищевых привычек детей, но и из-за предвзятости родителей и их нежелания что-то менять. В частности, это касается случаев, когда "не такой борщ", "несоленая еда" или "невкусный салат". Поэтому, по мнению директора фабрики-кухни, необходимо работать в информационном поле.

Фабрика-кухня ГотуЇмо" – единственное на всю Украину предприятие, где централизованно изготавливают и доставляют охлажденную здоровую пищу в учебные заведения. Предприятие построено в рамках реализации реформы школьного питания по инициативе Первой леди Елены Зеленской.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Клопотенко поставил на место хейтеров из-за еды в школах и садиках без соли и сахара.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!