'Малыши сдают вступительные экзамены в пеленках'. Что такое хагвоны, которые доводят родителей в Южной Корее до истерики

Почти половина детей Южной Кореи посещают частные детские учебные заведения, в основном англоязычные, которые называются хагвоны. Люди говорят о таких малышах, что они сдают экзамены в подгузниках, чтобы впоследствии поступить в престижные и элитные школы. Большинство детей посещают хагвоны с пяти лет, однако иногда родители отдают туда сыновей и дочерей в два года.

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Дошкольники листают учебники, предназначенные для старших американских школьников, в то время как дети младших классов спешат изучать сложную математику, что оставляет им мало времени для эффективного обучения и игр. Все это приводит к тому, что хорошо подготовленные ученики не видят ценности в обычной работе в классе и побуждает общественность обвинять государственные школы в низком качестве знаний. Об этом рассказывает профессор Высшей школы образования Университета Йонсей в Сеуле Лим Вонг, передает Аsianews.

По словам педагога, несмотря на то, что в этой стране преобладает раннее образование, все же мозг малышей не всегда готов к такой нагрузке. В частности, в 7 лет ребенок может освоить умножение за несколько месяцев, вместо этого в младшем возрасте на это может понадобиться больше года.

Многие южнокорейские родители, сами того не осознавая, проектируют свои трудности и стремления на детей, считая, что суровое раннее образование гарантирует успех в будущем. Однако родители, сознательно или бессознательно, переносят стресс дорогостоящего образования на своих детей – заворачивая истощение и тревогу, а также чувство долга в иллюзию заботы.

Некоторые родители ожидают от своих детей абсолютной благодарности и послушания – даже во взрослом возрасте – как возврат инвестиций. Такая финансовая поддержка связывает обучение с чувством вины и долга, отодвигая на задний план детскую целеустремленность и личностный рост.

Хагвоны приводят к значительным финансовым затратам и стрессу в большинстве семей. Они даже влияют на цены на недвижимость — жилье, близкое к элитным хагвонам, в высоком спросе.

Кроме того, хагвоны посещают и для подготовки к вступительным экзаменам в университеты. Выпускной тест решает, попадут ли ученики в престижный вуз, сообщает Новая украинская школа.

Хагвоны славятся лучшим отбором и контролем качества учителей, поэтому считается, что корейцы имеют такой успех на тестировании PISA. Несколько раз хагвоны пробовали ликвидировать, однако это не принесло успеха. Поэтому введен комендантский час, когда после 22:00 специальные патрульные проверяют, закрылись ли хагвоны. Однако в колледжах уровень обучения у корейцев падает.

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