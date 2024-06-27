Мама 18-летней девочки с докторской степенью поделилась своими 4 правилами воспитания дочери. Фото
Американка Дороти Джин получила свою первую докторскую степень по интегрированному поведенческому здоровью в Университете штата Аризона в 17 лет. Она стремительно развивалась в обучении еще с начальной школы, поэтому сейчас, будучи совершеннолетней, руководит собственно созданным Институтом лидерства Dorothy Jeanius STEAM.
Мама девушки Джималита Тиллман уверяет, что знала о чрезвычайных умственных способностях своей дочери еще с ранних лет, пишет CNBC. Женщина разработала несколько основных правил, которые помогли развить талант ребенка и указать правильный путь к успеху.
Формирование четких ожиданий
Джималита Тиллман советует создать с ребенком "контракт ожиданий", в котором вы четко очертите результаты, которые вы хотите видеть от ее работы. К примеру, ваш сын или дочь может смотреть телевизор только после выполнения домашней работы, а посещение внеклассных кружков возможно при наличии высоких оценок.
"Вы должны быть очень четкими и лаконичными. Нельзя иметь дело с детьми, особенно с одаренными, не имея серьезного настроя", – объяснила она.
Учите детей ответственности, ориентируясь на собственный опыт
По словам матери Дороти Джин, родители могут стать лучшими учителями в трудные моменты. Она рекомендует честно рассказывать о своих неудачах и объяснять, как вы вернулись на правильный путь: "Необходимо иногда показывать детям свои уязвимые стороны, чтобы научить их быть ответственными и завершать то, что они должны выполнить".
Сохраняйте веру
Женщина отмечает, что для достижения успеха необходимо быть уверенным в своей вере. Она подчеркнула, что это не обязательно должно касаться религии, главное полностью положиться на свои идеи и планы.
"Иногда у вас будет оставаться только ваша вера. Будут времена, когда вы столкнетесь со скептиками", – добавила Джималита.
Избегайте сравнений
Женщина советует не сравнивать достижения своего ребенка с чужими, с целью мотивации. Такое поведение может заставить ваших потомков отчаяться в своих силах: "Сравнения просто ужасающие. Они очень плохо сказываются на самооценке и уверенности ребенка".
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