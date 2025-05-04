'Мама, откуда я взялся?' Как правильно ответить ребенку на взрослый вопрос

Психолог Марианна Джеладзе объяснила, как говорить с детьми на взрослые темы. Ответ должен соответствовать возрасту ребенка.

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По мнению эксперта, если вопрос "откуда я взялся?" задает маленький ребенок, то акцентировать стоит на романтических отношениях, если же более взрослый – то нужна конкретика. Об этом она рассказала в интервью Алине Шаманской на YouTube.

"Обычно такой вопрос задают дети трех – пяти лет, поэтому ответ должен быть романтический, метафорический, без конкретики", – говорит психолог. Она объясняет, что ребенку в таком возрасте не нужны лекции про яйцеклетку и сперматозоид. Можно сказать о том, что папа передает маме свою клетку, и таким образом развивается ребенок, но акцентировать следует на отношениях.

Если же эти вопросы задает ребенок постарше, то, по словам эксперта, отвечать нужно более конкретно – о половых органах, о половом акте, как еще одно проявление любви у взрослых людей, в результате которого может появиться ребенок.

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