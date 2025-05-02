Мамы часто это говорят: психотерапевт назвала фразу, которая превращает ребенка в 'раба'

Психотерапевт Мария Фабричева назвала фразу, которая превращает ребенка в раба. По словам эксперта, родители ее говорят довольно часто, не задумываясь о последствиях.

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Речь идет о "Если бы не было меня, тебя бы тоже не было". В интервью медиа Фабричева объясняет, что ребенок слышит только то, что его могло не быть, и понимает, что ему нужно подчиняться и служить, чтобы подтвердить свое право на существование.

"Ты родил ребенка и ты должен дать ему право жить свою жизнь. А не подчеркивать свою значимость, говоря "меня бы не было, и тебя бы не было"", – говорит психолог и добавляет, что этой фразой родители неосознанно хотят добиться служения, сделать своего ребенка рабом.

"Вы транслируете ребенку "не существуй", "не живи свою полноценную жизнь", "не радуйся, а будь рабом", и это можно рассматривать как в индивидуальном контексте, так и в глобальном", – объясняет эксперт.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему родители обязательно должны извиняться перед детьми в любом возрасте. Психолог объясняет, что ребенок все понимает и запоминает, даже если ему всего 2-3 года.

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