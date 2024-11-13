'Мама сказала, что нужно иметь диплом': Винницкий заявил об 'абсурдной ситуации' в системе высшего образования Украины

В Украине большое количество поступающих идут в высшее образование, потому что родители заставляют иметь детей диплом. Таким образом, университеты превращаются в профессиональные школы, которыми должны быть колледжи.

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Об этом сказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в подкасте Дофамин для образования. Он отметил, что ситуация с поступлением в вузы доходит до абсурда.

"У нас огромное количество поступающих идут в высшее образование. Это доходит до абсурда, поскольку три четверти наших выпускников школ идут в высшее образование. Почему? Потому что мама сказала, что надо иметь диплом. Мы забываем о функции высшего образования. Это не подготовка к рынку труда. В советское время всегда казалось, что образование должно готовить кадры для народного хозяйства. Мы изменили слова, но оставили сам смысл. Теперь не готовим кадры к народному хозяйству, мы готовим специалистов для рынка труда. Но суть та же. И это неправильно", – сказал чиновник.

"Профессиональные школы нам нужны, но это на самом деле колледж. Со временем мы будем видеть, что некоторые заведения будут работать на рынок труда, а некоторые будут более академическими сообществами и ничего плохого в том нет", – добавил он.

Учитывая это, студенты будут получать разные системы финансирования поступления. В частности, пилотирование грантов на образование в этом году является первым шагом для этого.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине ухудшилось качество медицинского образования. В некоторых университетах "КРОК" не сдали 90% студентов.

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