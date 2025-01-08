'Мама, я весь урок спорил с учителем. Знаешь, что он сделал?' Сеть захватила история из США: украинцы делятся схожим опытом

Украинский образовательный эксперт Владимир Спиваковский поделился историей, где ученик колледжа спорил с учителем на одном из уроков истории и получил за это дополнительные баллы. Студент доказывал педагогу, что видение преподавателя неправильно и привел ему примеры, почему он неправ. Несмотря на дискуссию, ребенок получил бонусы за активное участие на уроке.

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Спиваковский в сообщении в Facebook рассказал это как историю из школы в США, однако неизвестно, действительно ли это произошло в этой стране. Несмотря на это, значительной части украинцев отозвался этот рассказ, поэтому они поделились своим опытом.

"Приходит ребенок из колледжа и рассказывает: "Мама, сегодня на лекции по истории США я весь урок, 2 часа, спорил с учителем по теме истории Второй Мировой Войны. Я сказал ему, что не согласен, и его видение неправильно, что у него недостаточно фактов, я привел ему примеры, почему он не прав. Весь урок спорил. В конце урока я ожидал, что он призовет меня к себе и попросит, чтобы в следующий раз я помолчал и дал ему спокойно донести его учительское мнение до моих одноклассников", – делится Спиваковский.

"Вместо этого знаешь, что он сделал? Он в конце урока объявил всем, что я получаю плюс три бонуса к оценке за активное участие на уроке! А больше никто в этот день бонусов не получил, и вообще их выдают редко. В основном их можно получить за дополнительное работу, презентацию, исследования и т.д.", – добавил он в рассказе.

Украинцы отметили, что такой опыт проходит и в нашей стране. Однако подобная практика зависит от учителей.

"А почему американская? Я так поступаю уже много лет подряд. Даже мой сын, 10 лет, постоянно доказывает мне свое видение истории. И это же замечательно, это и есть обучение. Исследования, обсуждения и дебаты это основа основ любого познания" .

"Почему американская? Зависит от учителей. Нам (в позднем совке) баллы прибавляли за аргументированную дискуссию на истории и литературе".

"Ничего удивительного. Нормальная практика".

"Это человеческая история, а не американская. Такие учителя есть не только в Штатах. У нас была такая преподавательница философии в университете".

"И в США есть другие учителя, и в Украине. Конечно, общее отношение к ученикам там более уважительное. Но в Киеве, на уроке по географии моего сына учитель даже высмеял, когда он сказал, что на Шпицбергене добывают уголь. Сын вернулся домой расстроенный. Я дала ему том "Страны и народы" (такая интересная географическая энциклопедия, 22 тома). Уговорила вернуться в школу и показать учителю. Вернулся сын радостный: ему исправили оценку и извинились".

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