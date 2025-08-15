''Мамочки, которые приводят деток на площадку со вкусностями – зачем вы это делаете?'' Сеть всколыхнула бурная дискуссия

В социальной сети Тһгеԁѕ разгорелась дискуссия вокруг еды на детской площадке. Так, в частности украинка Анна Яковчук спросила у мам, для чего они приводят детей со вкусностями туда.

В заметке она выразила удивление, почему нельзя поесть за пределами площадки, а потом уже идти играть, чтобы другие дети "не заглядывали в рот". Украинцы присоединились к обсуждению, кто-то поддержал такие взгляды, а кто-то нет.

"Я вас очень очень понимаю и поддерживаю, не все родители пичкают детей всякой химической фигней типа чупачупсов, и для меня это большая проблема объяснять моему ребенку почему он не может есть это".

"А чего чужие дети будут заглядывать ему в рот? Если мой ребенок во время прогулки захочет есть на площадке, то он будет есть на площадке. Он, еще не в том возрасте, чтобы ждать и угождать всем".

"А в смысле? Может воду тоже не брать потому что другой ребенок захочет? Я всегда беру детям воду и печенье какое-то или другие вкусности и всегда говорю делиться с другими детьми, но сначала спрашиваю у разрешения родителей можно ли".

"Мамочки, которые приводят деток на площадку без вкусняшек – зачем вы это делаете? Неужели нельзя научить ребенка не заглядывать другим в рот?".

"Не ходите на площадки, чтобы Ваш ребенок не заглядывал другим в рот. Ну это смешно, почему мамы должны подстраиваться под чужих детей. Вы когда кофе пьете вы же не думаете о людях, которые идут мимо без него?"

