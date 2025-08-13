Хорошо разговаривает на украинском и знает все об Украине: школьник, приехавший из Ливана, поразил сеть

Школьник, который приехал из Ливана, поразил сеть знаниями об Украине и тем, как свободно он общается на украинском языке. В частности, парень верно указал, сколько областей в нашем государстве, отметив полную и частичную временную оккупацию Россией регионов.

Такие вопросы задавала школьнику блогер Мария Панькив. Парень поделился, что имеет такие знания благодаря соцсети TikTok. Украинцы в комментариях под сообщением в Facebook указывали на то, что ливанец знает больше, чем некоторые граждане нашего государства.

"И хорошо разговаривает на украинском, и знает все об Украине, а сам не украинец. Молодец".

"Какое умное дитя. Те, кто учатся в Украине, не все это знают. Говорит на прекрасном украинском языке".

"Я в шоке, ребенок, который приехал из Ливана разговаривает чисто на украинском, знает все об Украине, а наши украинцы не знают".

"Ливанец лучше знает географию Украины чем те нарисованные клуши, которых она опрашивает".

