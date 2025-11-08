Мамы подростков поймут. Украинка спросила у дочери, что она наденет в школу: видео с ответом стало вирусным

Украинский блогер Виктория Маренгевич показала видео со своей дочерью-подростком, которым рассмешила подписчиков. Она спросила девочку, выбрала ли уже она одежду в школу.

Подросток искренне отвечает, что пойдет на уроки в слезах. Ролик, который был опубликован в социальной сети Instagram, собрал уже около 28 тысяч лайков и более 200 комментариев.

Пользователи пишут, что прекрасно ее понимают. Кто-то рассказывает о своих подростках, которые, почти наверняка, выбирают один и тот же наряд каждое утро. А некоторые шутят, что они уже выросли, но так же в слезах ходят на работу.

"Мой вообще не разговаривает с утра, но по взгляду вижу, что так же одет", "Так это же школьная форма", "А я в таком на работу хожу", – пишут в комментариях.

