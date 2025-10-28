'Вы – единственная, кто согласился со мной говорить на английском': диалог учительницы с отцом ученика растрогал сеть

Репетитор иностранного языка Татьяна Бовтрук рассказала об интересном диалоге с отцом одного из своих учеников. По ее словам, мужчина хотел, чтобы она с ходу поговорила с ним на английском.

После того, как педагог согласилась, он признался, что она была единственной из всех, кому он звонил, кто пошел на этот шаг. Свое сообщение она опубликовала в социальной сети Threads.

В комментариях большинство пользователей похвалили подобный подход и удивлялись тому, что другие учителя отказывались переходить на английский язык, ведь как иначе проверить, подходит ли репетитор?

"Непонятно, почему отказываются? Учителя английского не говорят на английском?", "Интересно, почему отказываются, ведь ни одно собеседование, где нужен уровень B2, без разговора на английском не проходит", – удивляются в комментариях.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что репетитор по украинскому языку наглядно показала распространенные лексические ошибки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!