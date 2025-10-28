"Вы – единственная, кто согласился со мной говорить на английском": диалог учительницы с отцом ученика растрогал сеть

Анна Боклажук
Моя Школа
1,4 т.
'Вы – единственная, кто согласился со мной говорить на английском': диалог учительницы с отцом ученика растрогал сеть

Репетитор иностранного языка Татьяна Бовтрук рассказала об интересном диалоге с отцом одного из своих учеников. По ее словам, мужчина хотел, чтобы она с ходу поговорила с ним на английском.

После того, как педагог согласилась, он признался, что она была единственной из всех, кому он звонил, кто пошел на этот шаг. Свое сообщение она опубликовала в социальной сети Threads.

"Вы – единственная, кто согласился со мной говорить на английском": диалог учительницы с отцом ученика растрогал сеть

В комментариях большинство пользователей похвалили подобный подход и удивлялись тому, что другие учителя отказывались переходить на английский язык, ведь как иначе проверить, подходит ли репетитор?

"Вы – единственная, кто согласился со мной говорить на английском": диалог учительницы с отцом ученика растрогал сеть

"Непонятно, почему отказываются? Учителя английского не говорят на английском?", "Интересно, почему отказываются, ведь ни одно собеседование, где нужен уровень B2, без разговора на английском не проходит", – удивляются в комментариях.

"Вы – единственная, кто согласился со мной говорить на английском": диалог учительницы с отцом ученика растрогал сеть
"Вы – единственная, кто согласился со мной говорить на английском": диалог учительницы с отцом ученика растрогал сеть

Ранее OBOZ.UA писал о том, что репетитор по украинскому языку наглядно показала распространенные лексические ошибки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаОбразование в Украинеанглийский язык