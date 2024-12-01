'Маршируют и смеются': в сети возмутились преподаванием 'Защиты Украины' в одесской школе

В сети возмутились советским преподаванием обновленного предмета для старшеклассников "Защита Украины" в одной из одесских школ. Ранее в МОН обещали, что школьники будут изучать военные технологии и медицинскую помощь, а в этом заведении детей заставляли маршировать.

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При этом школьники смеялись, а сам предмет преподавал учитель труда. Об этом в Facebook написала писательница и активистка Евгения Завалий.

"Вчера была в одной одесской школе и наблюдала такую картину: в коридоре маршируют старшеклассники. Какой-то дядя кричит им: напрааааво! налеееево! Кругом марш! Они маршируют и ржут, ржут и маршируют. Оказывается это новый предмет – военная подготовка или что-то такое ведет учитель труда", – рассказала она.

Завалий напомнила, что государство выделяло средства на преподавание "Защиты Украины", чтобы дети были готовы к войне.

Отметим, что на реализацию этого проекта государство выделило субвенцию в размере 1,74 млрд грн, из которых 1,64 млрд грн направлено на оснащение учебных ячеек, а 100 млн грн – на профессиональное развитие учителей.

"И на это все государство выделило средства, чтобы дети типа были готовы к войне. Умели маршировать, пожалуй, на параде на красной площади. Типа новая украинская школа, на самом деле до сих пор советская", – добавила активистка.

В то же время в комментариях украинцы отмечали, что не во всех заведениях такая ситуация с преподаванием "Защиты Украины". Некоторые отмечали, что все зависит от преподавателя, и от того, получила ли школа финансирования.

А в моей родной школе старшеклассники стреляют на стадионе. Уже не раз утром видела.

У нас не так.

Все зависит от администрации школы. Видела как в Дальницком лицее детям военные тактическую медицину преподавали.

Во-первых, предмет не новый – с этого учебного года наконец-то новая, более-менее адекватная программа. Во-вторых, новая программа есть, а финансирования у большинства нет. В-третьих, нет адекватных преподавателей в достаточном количестве, и что характерно не будет. Стоит тема привлечения к преподаванию ветеранов, но за эти копейки очередей из желающих нет.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее телеведущая Маричка Падалко рассказала, что старшеклассники одной из столичных школ на "Защите Украины" два урока подряд писали конспект об автомате, а затем детей учили маршировать в спортзале.

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