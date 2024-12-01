"Маршируют и смеются": в сети возмутились преподаванием "Защиты Украины" в одесской школе

Ольга Липич
Моя Школа
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'Маршируют и смеются': в сети возмутились преподаванием 'Защиты Украины' в одесской школе

В сети возмутились советским преподаванием обновленного предмета для старшеклассников "Защита Украины" в одной из одесских школ. Ранее в МОН обещали, что школьники будут изучать военные технологии и медицинскую помощь, а в этом заведении детей заставляли маршировать.

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При этом школьники смеялись, а сам предмет преподавал учитель труда. Об этом в Facebook написала писательница и активистка Евгения Завалий.

"Вчера была в одной одесской школе и наблюдала такую картину: в коридоре маршируют старшеклассники. Какой-то дядя кричит им: напрааааво! налеееево! Кругом марш! Они маршируют и ржут, ржут и маршируют. Оказывается это новый предмет – военная подготовка или что-то такое ведет учитель труда", – рассказала она.

Завалий напомнила, что государство выделяло средства на преподавание "Защиты Украины", чтобы дети были готовы к войне.

Отметим, что на реализацию этого проекта государство выделило субвенцию в размере 1,74 млрд грн, из которых 1,64 млрд грн направлено на оснащение учебных ячеек, а 100 млн грн – на профессиональное развитие учителей.

"И на это все государство выделило средства, чтобы дети типа были готовы к войне. Умели маршировать, пожалуй, на параде на красной площади. Типа новая украинская школа, на самом деле до сих пор советская", – добавила активистка.

"Маршируют и смеются": в сети возмутились преподаванием "Защиты Украины" в одесской школе

В то же время в комментариях украинцы отмечали, что не во всех заведениях такая ситуация с преподаванием "Защиты Украины". Некоторые отмечали, что все зависит от преподавателя, и от того, получила ли школа финансирования.

  • А в моей родной школе старшеклассники стреляют на стадионе. Уже не раз утром видела.
  • У нас не так.
  • Все зависит от администрации школы. Видела как в Дальницком лицее детям военные тактическую медицину преподавали.
  • Во-первых, предмет не новый – с этого учебного года наконец-то новая, более-менее адекватная программа. Во-вторых, новая программа есть, а финансирования у большинства нет. В-третьих, нет адекватных преподавателей в достаточном количестве, и что характерно не будет. Стоит тема привлечения к преподаванию ветеранов, но за эти копейки очередей из желающих нет.
"Маршируют и смеются": в сети возмутились преподаванием "Защиты Украины" в одесской школе
"Маршируют и смеются": в сети возмутились преподаванием "Защиты Украины" в одесской школе
"Маршируют и смеются": в сети возмутились преподаванием "Защиты Украины" в одесской школе

Как сообщал OBOZ.UA, ранее телеведущая Маричка Падалко рассказала, что старшеклассники одной из столичных школ на "Защите Украины" два урока подряд писали конспект об автомате, а затем детей учили маршировать в спортзале.

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