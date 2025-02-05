Мастер спортивного запоминания дал совет, как легко выучить иностранный язык. Что такое метод Non Stop

Мастер спортивного запоминания по версии International Association of Memory Гордий Остапович поделился эффективным методом изучения иностранного языка. Для этого он рекомендует использовать упражнение под названием Non Stop.

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Задание этого метода состоит в том, чтобы найдя в словаре иностранного языка какое-либо слово или фразу, ученики сразу были бы готовы произнести их. Своими рекомендациями Остапович поделился в интервью Зеркалу недели.

Non Stop подразумевает несколько этапов. Так, в течение первой недели нужно пять минут ежедневно без перерыва говорить на изучаемом языке. Если ученики знают только 40-50 слов, то им нужно просто произносить их, не беспокоясь, что они будут повторяться. На следующей неделе это время нужно увеличить до 10 минут, еще через неделю до 20-ти.

По словам тренера, при изучении родного языка происходит постоянное говорение. Так, дети сначала говорят простые слова, впоследствии сложные, хоть и с ошибками. Однако постоянная обратная связь от родителей заставляет малышей находить слова в своем словаре и сразу их произносить.

"Таким образом, между частями мозга, которые носят имена Брока и Вернике, возникает прочная нейронная связь", – объясняет Остапович.

Он замечает, что с иностранным языком не работает впечатление, которое складывается о родном, когда кажется, что скорость передачи данных между словарем и языком мгновенная и слова будто льются сами. Так, при овладении иностранным, в голове человека выделяется другая часть, не область Вернике, так что связи между словарем английского и синхронизатором нет.

Однако для его налаживания можно использовать одно из правил неврологии: если два нейрона работают одновременно, то между ними возникает связь, именно с этим и может помочь метод Non Stop.

Тренер уверяет, что через три недели ученики могут создать нейронную связь между участком мозга, которую сохраняет словарь иностранных слов, и центром Брока.

Поэтому, даже после завершения тренировки в течение трех недель, возникшая нейронная связь будет использоваться для пополнения запаса слов.

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