Украинская учительница показала еще один лайфхак, как выучить падежи. Видео
Украинская учительница начальных классов Юлиана Довгопол поделилась еще одним лайфхаком, как легко выучить падежи. Для этого педагог предложила простую песенку.
Лайфхаком Долгопол поделилась в Instagram. По ее словам, слова песни повторяются перед каждым уроком, пока учатся падежи.
Називний – хто? що? Питає.
Родовий – кого? чого? Немає.
А давальний щедрим став: все кому? й чому? Роздав.
І знахідний всюди ходить – він кого? і що? Знаходить.
Ось орудний ким? і чим? – він орудує усім.
У місцевім місця повно – і на кому? і на чому?
Кличний же питань не має,
Просто так усіх гукає.
В кличного питань нема, просто так усіх гука.
Педагог также рассказала, какие риски ожидают учеников и учителей в случае реализации инициативы по оставлению школьников на второй год. В частности, школьников не спрашивали, нужно ли им такое нововведение, хотят они этого и станет лучше того, если они пройдут повторный курс.
Кроме того, возникает риск, что участники образовательного процесса могут получить психологический стресс, возникнет стигматизация, это повлечет влияние на классную динамику, а если ученики не изменят свое отношение к обучению, то это не даст необходимой эффективности.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинская учительница показала, как учит школьников легко запомнить падежи.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!