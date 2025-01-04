Украинская учительница показала еще один лайфхак, как выучить падежи. Видео

Украинская учительница начальных классов Юлиана Довгопол поделилась еще одним лайфхаком, как легко выучить падежи. Для этого педагог предложила простую песенку.

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Лайфхаком Долгопол поделилась в Instagram. По ее словам, слова песни повторяются перед каждым уроком, пока учатся падежи.

Називний – хто? що? Питає.

Родовий – кого? чого? Немає.

А давальний щедрим став: все кому? й чому? Роздав.

І знахідний всюди ходить – він кого? і що? Знаходить.

Ось орудний ким? і чим? – він орудує усім.

У місцевім місця повно – і на кому? і на чому?

Кличний же питань не має,

Просто так усіх гукає.

В кличного питань нема, просто так усіх гука.

Педагог также рассказала, какие риски ожидают учеников и учителей в случае реализации инициативы по оставлению школьников на второй год. В частности, школьников не спрашивали, нужно ли им такое нововведение, хотят они этого и станет лучше того, если они пройдут повторный курс.

Кроме того, возникает риск, что участники образовательного процесса могут получить психологический стресс, возникнет стигматизация, это повлечет влияние на классную динамику, а если ученики не изменят свое отношение к обучению, то это не даст необходимой эффективности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинская учительница показала, как учит школьников легко запомнить падежи.

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