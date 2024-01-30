''Мечтаю увидеть, кто дойдет до защиты'': количество аспирантов в Украине за 2 года выросло почти втрое

Научный контингент аспирантов за время полномасштабной войны России против Украины увеличился в два с половиной раза. Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий сказал, что мечтал бы увидеть тех, кто дойдет до защиты.

Об этом чиновник сообщил в эфире онлайн-встречи с представителями общественной организации "Прогресильні". По его словам, с 2021 года можно увидеть резкое увеличение количества аспирантов.

"В 2021 году по аспирантуре у нас было всего 7656 аспирантов. В 2023 году 18835 студентов. У нас увеличился научный контингент аспирантов за эти два года полномасштабного вторжения аж в два с половиной раза. Я бы очень мечтал о том, чтобы мы видели высокий процент из тех 18 тысяч, что они придут вовремя до защиты. Потому что нам всем, как научно-педагогическим работникам, желательно было бы над тем поработать", – сказал Винницкий.

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Он также отметил, что за 9 месяцев до окончания срока обучения у студентов должна быть готова к обсуждению на соответствующем семинаре диссертация. По его словам, те аспиранты, которые не успевают уместиться в четыре года, могут взять академический отпуск. Как заметил Винницкий, сейчас для этого не нужно предоставлять дополнительные документы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН обратилось к руководителям вузов по поводу поступления в аспирантуру в 2024 году.

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