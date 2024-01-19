Прием в аспирантуру в 2024 году: МОН обратилось к руководителям вузов

Министерство образования и науки Украины обратилось к руководителям вузов с объяснениями, как будет проходить прием в аспирантуру в 2024 году. В письме указано, что создание карточек в Единой государственной электронной базе образования на третий образовательно-научный/образовательно-творческий уровень высшего образования невозможно после вступления приказа МОН в силу.

В частности, речь идет о документе "О внесении изменения в порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2023 году", зарегистрированного в Министерстве юстиции в начале января 2024 года. Положения опубликованы на официальном сайте МОН.

"Учреждение высшего образования может завершить начатый в 2024 году прием в аспирантуру, если в утвержденных ученым советом до 31 декабря 2023 г. и загруженных в ЕГЭБО правилах приема предусмотрен соответствующий набор в аспирантуру в 2024 году с определением сроков подачи документов, сроков поступления зачисления, которые завершаются до вступления в силу приказа МОН от 11 января 2024 г. No 24 "О внесении изменения в порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2023 году", зарегистрированного в Министерстве юстиции 12 января 2024 г. за No 73/41418. В других случаях, прием в аспирантуру в 2024 году до утверждения Правил приема 2024 года, разработанных в соответствии с Порядком приема 2024, не соответствует законодательству", – говорится в тексте сообщения.

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Правила приема утверждаются ученым советом университета и действовали до 31 декабря 2023 года.

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