Медосмотр работников учебных заведений: что изменится с 1 октября 2024 года

С 1 октября 2024 года вступают в силу обновленные требования к организации и проведению профилактических медицинских осмотров. Сотрудники образования обязаны проходить необходимые обследования врачей-специалистов, клинические, лабораторные и другие исследования в установленные сроки.

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Такую информацию предоставила Служба образовательного омбудсмена в разъяснении на официальном сайте. Так, согласно утвержденным изменениям, педагоги должны проходить периодический осмотр психиатром, а также исследование на предмет употребления психоактивных веществ.

В список необходимых лабораторных анализов входят:

общий анализ крови (включая лейкоцитарную формулу);

глюкоза крови;

общий анализ мочи;

серологические исследования крови инфекционными болезнями;

исследование кала на выявление гименолепидоза и энтеробиоза;

бактериологические исследования (только для отдельных категорий работников).

Обследования врачами-специалистами включают:

терапевта или семейного врача;

дерматовенеролога;

отоларинголога;

стоматолога;

психиатра.

Также при осмотре у работников образования должны проверить артериальное давление и произвести электрокардиограмму.

В то же время флюроография необходима при проведении предварительного медосмотра. В дальнейшем ее необходимо проходить 1 раз в год при принадлежности к группам повышенного риска туберкулеза, включая диагностику латентной туберкулезной инфекции, в соответствии с отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения.

Кроме того, педагогам могут быть назначены дополнительные обследования или исследования с целью уточнения диагноза.

Согласно законодательству, работники образования должны иметь прививку, перечень обязательных определяется частью 1 статьи 12 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней".

Во взрослом возрасте каждые 10 лет граждане должны проводить прививки против дифтерии и столбняка.

При отказе от обязательных профилактических прививок в порядке, установленном законом, работники отдельных профессий, производств и организаций отстраняются от выполнения указанных видов работ.

Служба образовательного омбудсмена отметила, что расходы по прохождению медосмотров работников образования покрываются за счет средств, предусмотренных сметой на содержание соответствующего учреждения и учреждения здравоохранения. Перекладывание на педагогических работников расходов на прохождение обязательных медицинских осмотров является незаконным и нарушает их права.

Насущным вопросом также стала необходимость прохождения медосмотров педагогами, работающими дистанционно, которые находятся за границей или на временно оккупированных территориях. Служба подчеркнула, что будет и дальше предлагать внесение изменений и отсрочку такого требования к работникам, работающим дистанционно и не имеющим контакта с учениками и другими работниками учебного заведения.

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