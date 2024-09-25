Медосмотр работников учебных заведений: что изменится с 1 октября 2024 года
С 1 октября 2024 года вступают в силу обновленные требования к организации и проведению профилактических медицинских осмотров. Сотрудники образования обязаны проходить необходимые обследования врачей-специалистов, клинические, лабораторные и другие исследования в установленные сроки.
Такую информацию предоставила Служба образовательного омбудсмена в разъяснении на официальном сайте. Так, согласно утвержденным изменениям, педагоги должны проходить периодический осмотр психиатром, а также исследование на предмет употребления психоактивных веществ.
В список необходимых лабораторных анализов входят:
- общий анализ крови (включая лейкоцитарную формулу);
- глюкоза крови;
- общий анализ мочи;
- серологические исследования крови инфекционными болезнями;
- исследование кала на выявление гименолепидоза и энтеробиоза;
- бактериологические исследования (только для отдельных категорий работников).
Обследования врачами-специалистами включают:
- терапевта или семейного врача;
- дерматовенеролога;
- отоларинголога;
- стоматолога;
- психиатра.
Также при осмотре у работников образования должны проверить артериальное давление и произвести электрокардиограмму.
В то же время флюроография необходима при проведении предварительного медосмотра. В дальнейшем ее необходимо проходить 1 раз в год при принадлежности к группам повышенного риска туберкулеза, включая диагностику латентной туберкулезной инфекции, в соответствии с отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения.
Кроме того, педагогам могут быть назначены дополнительные обследования или исследования с целью уточнения диагноза.
Согласно законодательству, работники образования должны иметь прививку, перечень обязательных определяется частью 1 статьи 12 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней".
Во взрослом возрасте каждые 10 лет граждане должны проводить прививки против дифтерии и столбняка.
При отказе от обязательных профилактических прививок в порядке, установленном законом, работники отдельных профессий, производств и организаций отстраняются от выполнения указанных видов работ.
Служба образовательного омбудсмена отметила, что расходы по прохождению медосмотров работников образования покрываются за счет средств, предусмотренных сметой на содержание соответствующего учреждения и учреждения здравоохранения. Перекладывание на педагогических работников расходов на прохождение обязательных медицинских осмотров является незаконным и нарушает их права.
Насущным вопросом также стала необходимость прохождения медосмотров педагогами, работающими дистанционно, которые находятся за границей или на временно оккупированных территориях. Служба подчеркнула, что будет и дальше предлагать внесение изменений и отсрочку такого требования к работникам, работающим дистанционно и не имеющим контакта с учениками и другими работниками учебного заведения.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, каких врачей нужно пройти школьникам и могут ли родители отказаться от медицинского осмотра ребенка.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!