Медицинский осмотр школьников-2024: каких врачей нужно пройти и могут ли родители от него отказаться

Для зачисления ребенка в школу родителям нужно предоставить справку вместе с пакетом документов. Министерство здравоохранения упростило условия прохождения медосмотра и теперь справка будет предоставляться семейным врачом.

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По словам юриста ОО "РОДИТЕЛИ SOS" Романа Бондаренко, результаты проведенного медицинского осмотра для зачисления ребенка в учебное заведение действуют в течение года с даты его прохождения. Об этом знаток закона рассказал в интервью Новой украинской школе.

В то же время перечень необходимых обследований, которые ребенок должен пройти к зачислению в первый класс, определен в отдельном документе. Среди них: осмотр стоматолога, измерение роста и массы тела, исследование остроты зрения, слуха, оценка достижения ключевых показателей развития, осанки, свод стопы, общий анализ крови, анализ крови на сахар, общий анализ мочи, анализ кала на яйца глистов.

Для последующих классов обследование проводится только семейным врачом, а при необходимости могут быть назначены дополнительные обследования для уточнения физического состояния ребенка.

"Четких сроков представления медицинской справки для учеников 2-11-х классов законодательство не определяет. Поскольку медосмотры проводятся раз в год, а медицинская справка для зачисления действует в течение года, логично будет определить, что новая медицинская справка должна быть предоставлена учебному заведению до окончания действия предварительной справки (в течение года после последнего медосмотра)", – объясняет Бондаренко.

В случае отказа родителями от прохождения медосмотра ребенком, школьник может быть отстранен от посещения учебного заведения.

Кроме того, обновленная форма медицинской справки содержит информацию не только об осмотре врачей, но и о вакцинации ребенка. Согласно законодательству отсутствие вакцинации может также стать причиной отказа в обучении.

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