Мел и доска или презентация? Учителя поспорили из-за 'правильного' метода привлечения внимания учеников на уроках

В сети разгорелась дискуссия из-за различных подходов к обучению и привлечения внимания детей на уроках. Одни педагоги считают, что настало время современных технологий и стоит использовать интерактивные доски, презентации, планшеты, а другие уверены, что обычная школьная доска и мел – проверенный годами способ усвоения информации детьми.

Спор спровоцировал пост образовательного юриста Лилии Орел в Facebook. Она написала, что большинство учителей отмечают: ученики лучше концентрируются на уроке, когда материал объясняется с помощью мела и доски, а не через презентации.

Многие из педагогов поддерживают тезис, изложенный автором поста. Учителя говорят о том, что современные дети перегружены экранами настолько, что просто не воспринимают информацию в презентациях.

"Да, заметила это давно. А лет 15 назад первые обучающие фильмы от ВВС на моем стареньком ноуте воспринимались просто бомбически. Вывод отсюда простой: когда ребенок перегружен видео разного рода, то просматривать и выполнять все засилье интерактива ребенок не имеет ни физического, ни эмоционального ресурса", – пишут в комментариях.

Однако есть немало и тех педагогов, которые не согласны с этим мнением и считают презентации и интерактивные доски очень полезными в преподавании информации. По их мнению, многое зависит от того, как рассказывать детям, чтобы их заинтересовать.

"Коллеги, а можно еще обугленной головешкой на стенах пещер писать..." – в шутку предлагает один из педагогов.

